Новой целью мошенников стали дети

По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, участились случаи, когда мошенники отрабатывают новые схемы обмана, направленные против детей, пользуясь их доверчивостью и стремлением к поощрению и признанию, передает агентство «Прайм». На руку злоумышленникам и тот факт, что дети зачастую не осознают ценность денег. Самая популярная тактика мошенников — отправка сообщений от лица известного блогера о выигрыше, для получения которого нужны данные карты.

— В момент «получения» выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета, — предупредил юрист.

Кроме того, пользуется спросом схема с легким заработком, который можно получить от просмотра роликов или участия в голосовании. Чтобы занять подобную вакансию злоумышленники просят данные карты ребенка или родителя, а также сообщение с кодом для входа в приложение, что позволяет снять средства со счета.

Ранее редакция сообщала, что аферисты похищают людей дистанционно.