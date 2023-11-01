Аферисты похищают людей дистанционно

Новую схему с похищением людей начали применять мошенники, их жертвами преимущественно становятся пожилые люди, рассказал в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

По словам эксперта, аферисты начинают с того, что собирают сведения о своей жертве, прибегая к информации, содержащейся в базе данных. Затем они связываются с ней по телефону, представляясь «сотрудником спецслужб». Сначала злоумышленники сообщают жертве, что ее денежные средства якобы перечисляются в Украину недобросовестными работниками банка.

— Чтобы избежать уголовного наказания и «оказать поддержку следствию», мошенники требуют перевести средства на «безопасные счета», — пояснил юрист.

При этом человека всячески запугивают и запрещают связываться с близкими, уверяя в «секретности операции».

Далее жертву выманивают на некую «конспиративную квартиру», по дороге туда человек отключает телефон и меняет сим-карту. А параллельно аферисты звонят родственникам обманутого и уверяют их, что того похитили и за его возвращение нужно заплатить немаленькую сумму.

Соловьев предупреждает, что не стать жертвой такой схемы несложно. Для этого необходимо избегать телефонных разговоров с незнакомцами.

Ранее редакция сообщала, что мошенники продолжают генерировать новые схемы обмана доверчивых россиян.