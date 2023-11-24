Сотрудников Метро МиР обвинили в хищении бюджетных средств

Прокуратура Новосибирска провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о контрактной системе. В ходе проверки установлено, что МП «Метро МиР» заключило муниципальный контракт с МКДОУ «Детский сад 35» и МКУ «УКС» на выполнение услуг по строительству ливневой канализации. Однако подрядчик к выполнению работ так и не приступил.

— В результате действий неустановленных лиц из числа сотрудников МП «Метро МиР» на прилегающем к детскому саду асфальтовом покрытии образовались провалы, —говорится в сообщении прокуратуры.

По материалам проверки следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия и прокуратуры, ущерб, нанесенный неустановленными сотрудниками «Метро МиР» составил почти 9 млн рублей.

Напомним, на этой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямого эфира сообщил, что «Метро МиР» срывает сроки сдачи поликлиники №27, которая возводится в рамках государственно-частного партнерства. В августе 2023 года в муниципальном предприятии сменился руководитель. В отношении предыдущего Александра Мысика возбуждены уголовные дела.

Ранее редакция сообщала о том, что «Метро МиР» обязали провести новые торги на проектирование коллектора.