Международный турнир по хоккею в формате «3 на 3» пройдет в Новосибирске

Весной следующего года в Новосибирске пройдет международный хоккейный турнир. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Турнир будет проведен в апреле 2024 года на стадионе «Сибирь-Арена». В нем примут участие команды России, Белоруссии и Казахстана. Турнир будет представлен хоккейными матчами в формате «3 на 3». Это новинка для региона.
Отметим, что в следующем году также будет проведен чемпионат России по сноуборду, Кубок страны и чемпионат среди слабослышащих спортсменов.
Ранее редакция сообщала о том, что на матче ХК «Сибирь» и «Сочи» в Новосибирске произошла драка.
Фото: Freepik — viarprodesign
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