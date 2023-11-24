Международный турнир по хоккею в формате «3 на 3» пройдет в Новосибирске

Весной следующего года в Новосибирске пройдет международный хоккейный турнир. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Турнир будет проведен в апреле 2024 года на стадионе «Сибирь-Арена». В нем примут участие команды России, Белоруссии и Казахстана. Турнир будет представлен хоккейными матчами в формате «3 на 3». Это новинка для региона.

Отметим, что в следующем году также будет проведен чемпионат России по сноуборду, Кубок страны и чемпионат среди слабослышащих спортсменов.

Ранее редакция сообщала о том, что на матче ХК «Сибирь» и «Сочи» в Новосибирске произошла драка.