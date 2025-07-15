Новокузнецк затопило из-за обрушившегося на него ливня

На Новокузнецк (Кемеровская область) обрушились ливни с шквалистым ветром. Это привело к массовым отключениям электричества, затопленным помещениям и практически плавающим по дорогам города автомобилям.

Однако, несмотря на последствия стихии, люди не теряют оптимизма.

Один из местных жителей выразил сожаление по поводу памперсов, которые пострадали от воды, но выразил надежду, что они справятся с задачей.

Другие жители удивляются упавшим веткам, которые удалось запечатлеть на видео.

Некоторые горожане, оступившись, оказываются в воде.

Однако сотрудники доставки, несмотря на непогоду, спешат к жителям города.

В результате разгула стихии, без электричества остались более 2800 частных домов, 56 многоквартирных домов, 5 объектов жизнеобеспечения и 5 социальных учреждений. Ураганный ветер повалил 11 деревьев и вывел из строя 12 светофоров. Городские власти и местные жители продолжают работы по устранению последствий урагана.

Ранее редакция сообщала о том, что дождливые и прохладные будни обещают синоптики новосибирцам. Самыми теплыми днями будут четверг и пятница.