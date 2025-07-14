Дождливые и прохладные будни обещают синоптики новосибирцам

Самый жаркий месяц года продолжает бить рекорды по количеству осадков и пасмурных дней. Вот и на этой рабочей неделе с 14 по 18 июля в Новосибирске ожидается прохладная и дождливая погода. Как обещают синоптики сервиса «Яндекс.Погода» в столице Сибири будут идти дожди, а к выходным воздух остынет до нехарактерных для середины лета +17 градусов.

Понедельник, 14 июля, встретил горожан бодрой прохладой, на термометре всего +15 градусов. Ближе к обеду станет немного теплее, температура поднимется до +21 градуса. Утром и днем осадков не ожидается, а вот вечером синоптики обещают дождь. При этом столбики термометров в темное время суток опустятся до +16 градусов.

Самыми дождливыми днями недели станут вторник и среда. Так, во вторник, 15 июля, дожди будут лить почти весь день. Днем температура воздуха не поднимется выше +21 градуса, ночью будет держаться в пределах +18 градусов. В среду, 16 июля, потеплеет всего на один градус, днём воздух прогреется до +22 градусов, ночью остынет до +18 градусов. Осадки стихнут только ближе к полуночи.

В четверг, 17 июля, в Новосибирск вернется тепло. Столбики термометров днём поднимутся до +26 градусов. В светлое время суток осадков синоптики не обещают, хотя небо будет по-прежнему затянуто тучами. А вот ночью возможны дожди, температура при этом опустится до +17 градусов.

В пятницу, 18 июля, картина за окном сильно не изменится. Днем будет пасмурно и тепло, +26 градусов, а ночью похолодает до +17 градусов и пойдет дождь.

Не порадует погода горожан и в выходные дни. Так, в субботу, 19 июля, весь день будет идти дождь. Днём столбик термометров не поднимется выше +22 градусов, а в воскресенье, 20 июля, и вовсе опустится до +17 градусов, зато осадков не ожидается.

Ранее редакция сообщала о том, что согласно сайту Rusmeteo, на следующей неделе в Новосибирске ожидаются дожди и грозы. Температура будет варьироваться от +19 до +25 градусов. «Gismeteo» также предсказывает дождливую неделю с грозой в среду. Столбик термометра будет колебаться от +19 до +24 градусов.