Размер выходного пособия новосибирцев уменьшится с сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года изменится методика расчета средней заработной платы, что существенно повлияет на порядок начисления выходных пособий. На данный момент размер этой выплаты напрямую зависит от количества рабочих смен в месяце, следующем за днем увольнения сотрудника. А с сентября для расчета выходного пособия будет применяться среднемесячное число рабочих дней.

Таким образом законодатели планируют предотвратить вариативность выплат, когда сотрудник, уволенный перед месяцем с наименьшим числом рабочих дней, получал меньшую сумму, чем его коллега с идентичной зарплатой, уволенный перед полноценным трудовым месяцем.

Начиная с сентября 2025 года, среднемесячный показатель числа рабочих дней составит 20,58. Система его расчета довольно проста: 247 рабочих дней, поделенные 12 месяцев приравнивается к 20,58.

Если рассматривать на примере, то сотрудник со средним дневным окладом 4 388,19 рублей, которого уволили по сокращению штата 30 сентября 2025 года, за расчетный период с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года, по новым правилам получит выходное пособие более, чем на десять тысяч меньше, чем по старым.

Уточним, выходное пособие полагается сотруднику за октябрь 2025 года. Во втором осеннем месяце всего 23 рабочих дня. По старым правилам выходное пособие рассчитывается посредством умножения среднего дневного заработка на количество рабочих дней в октябре. Таким образом, 4 388,19 × 23 = 100 928,27 рублей. А по новым правилам расчет следующий: 4 388,19 × 20,58 = 90 308,95 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (по предварительным данным, включая налоги (от 13%) и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации (от 30%) в Сибири в январе – апреле 2025 года составила 81380 рублей. При этом самые высокие зарплаты у красноярцев — 98432 рубля, самые низкие — у жителей Алтайского края 59009. В Новосибирской области по итогам 4 месяцев средняя номинальная зарплата на рынке составляла 81087 рублей.