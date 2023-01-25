Для магистральных улиц Новосибирска пропишут стандарты застройки и фасадов

— В Градостроительном кодексе РФ в декабре 2022 года появилась новелла, которая позволяет Новосибирску регулировать застройку, фасады объектов, строящихся на особых территориях города — по магистральным улицам. Ждем постановление правительства РФ и будем готовить соответствующий документ, — сообщил вице-мэр Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев в ходе отчета о работе подведомственных подразделений на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения мэрии Новосибирска.

На рассмотрение депутатов горсовета мэрия планирует представить этот документ в июне.

В соответствии с 612-ФЗ с 1 марта 2023 года вступает в силу статья 40.1 «Архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства» (АГО). В документе прописано, что облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства или реконструкции объекта в границах территорий, где предусматриваются требования к АГО. Согласование муниципалитет должен будет выдать в течение 10 рабочих дней. Этот документ будет необходим застройщику для получения разрешения на строительство.

До 1 сентября 2023 года муниципалитет должен отобразить на картах градостроительного зонирования правил землепользования и застройки территории, для которых будут определяться требования к архитектурно-градостроительному облику. Сейчас в правительстве РФ прорабатываются требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства в особых территориях.

— Данная новация очень важна. Речь идет о том, что непосредственно согласовывать архитектурный облик до получения разрешения на строительство будут муниципалитеты. На текущий момент такая обязанность есть только у застройщиков Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, — сообщал в конце 2022 года в комментарии «РИА Новости» соавтор поправок в Градостроительный кодекс депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия»). — Теперь муниципалитеты самостоятельно решат, что им важно — сохранить историческую часть или весь город целиком перевести под единый архитектурный облик.

— В рамках установки памятной стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» в 2022 году были разработаны паспорта фасадов жилых домов, расположенных по площади Калинина, и рабочая документация по их освещению. Вопрос в финансировании, — добавил Алексей Кондратьев. — Кроме того, разработан проект постановления об утверждении архитектурно-конструктивных решений остановочных павильонов, которые будут использоваться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Внесены изменения в архитектурно-художественный регламент размещения рекламных конструкций в Новосибирске, в схему размещения рекламных конструкции.

Кроме того, по словам Алексея Кондратьева, в 2023 году в мэрии Новосибирска планируют разработать нормативный документ, который в рамках размещения рекламных конструкций сформирует требования к конструкциям и местоположению, где их можно размещать.

По его словам, эти изменения приведут к сокращению количества рекламных конструкций на улицах города. Чиновник напомнил, что в 2021-2022 годах в Новосибирске уже были демонтированы 234 отдельно стоящие рекламные конструкции большого формата. В итоге количество таких объектов на улицах уменьшено на 30%. Кроме того, демонтированы 726 самовольных нестационарных объектов.

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