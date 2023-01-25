Рекламодателям

Для магистральных улиц Новосибирска пропишут стандарты застройки и фасадов

  • 25/01/2023, 16:20
Автор:
Архитектурный облик города
Муниципалитетам дали право решать: сохранить историческую часть городов или весь город целиком перевести на единый архитектурный облик.

— В Градостроительном кодексе РФ в декабре 2022 года появилась новелла, которая позволяет Новосибирску регулировать застройку, фасады объектов, строящихся на особых территориях города — по магистральным улицам. Ждем постановление правительства РФ и будем готовить соответствующий документ, — сообщил вице-мэр Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев в ходе отчета о работе подведомственных подразделений на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения мэрии Новосибирска.

На рассмотрение депутатов горсовета мэрия планирует представить этот документ в июне.

Новости Новосибирска

Домам на центральных улицах Новосибирска «накрасят губы» с помощью вентилируемых фасадов

 В соответствии с 612-ФЗ с 1 марта 2023 года вступает в силу статья 40.1 «Архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства» (АГО). В документе прописано, что облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства или реконструкции объекта в границах территорий, где предусматриваются требования к АГО. Согласование муниципалитет должен будет выдать в течение 10 рабочих дней. Этот документ будет необходим застройщику для получения разрешения на строительство.

До 1 сентября 2023 года муниципалитет должен отобразить на картах градостроительного зонирования правил землепользования и застройки территории, для которых будут определяться требования к архитектурно-градостроительному облику. Сейчас в правительстве РФ прорабатываются требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства в особых территориях.

— Данная новация очень важна. Речь идет о том, что непосредственно согласовывать архитектурный облик до получения разрешения на строительство будут муниципалитеты. На текущий момент такая обязанность есть только у застройщиков Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, — сообщал в конце 2022 года в комментарии «РИА Новости» соавтор поправок в Градостроительный кодекс депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия»). — Теперь муниципалитеты самостоятельно решат, что им важно — сохранить историческую часть или весь город целиком перевести под единый архитектурный облик.

наружная реклама

Размещение наружной рекламы по-новому: минус «маркизы», плюс флаги

 Кроме того, по словам Алексея Кондратьева, в 2023 году в мэрии Новосибирска планируют разработать нормативный документ, который в рамках размещения рекламных конструкций сформирует требования к конструкциям и местоположению, где их можно размещать.

— В рамках установки памятной стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» в 2022 году были разработаны паспорта фасадов жилых домов, расположенных по площади Калинина, и рабочая документация по их освещению. Вопрос в финансировании, — добавил Алексей Кондратьев. — Кроме того, разработан проект постановления об утверждении архитектурно-конструктивных решений остановочных павильонов, которые будут использоваться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Внесены изменения в архитектурно-художественный регламент размещения рекламных конструкций в Новосибирске, в схему размещения рекламных конструкции.

По его словам, эти изменения приведут к сокращению количества рекламных конструкций на улицах города. Чиновник напомнил, что в 2021-2022 годах в Новосибирске уже были демонтированы 234 отдельно стоящие рекламные конструкции большого формата. В итоге количество таких объектов на улицах уменьшено на 30%. Кроме того, демонтированы 726 самовольных нестационарных объектов.

 

Ранее редакция рассказывала о том, к чему может привести сокращение игроков рынка наружной рекламы. 

Фото редакции

151

Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : рекламные конструкции паспорта фасадов градостроительный кодекс Архитектурный облик города


Спецоперация на Украине

Информацию о второй волне мобилизации Кремль назвал недостоверной
25/01/23 14:25
Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ
19/01/23 17:27
Указ президента России о частичной мобилизации все еще действует
17/01/23 17:24
зелёные зоны Советского района

Вырубку зеленых насаждений на территории «Юного медика» обещают компенсировать

Жителям Советского района предложат выбрать место под новый сквер.
Читать статью >>
ультразвуковой комплекс для диагностики онкологии

Новосибирцы разработали ультразвуковой комплекс для лечения онкологии

«Ростех» планирует запустить его в серийное производство в 2024 году.
Читать статью >>
ДТП со скорой помощью в Новосибирске

Новосибирская область снова в поле зрения Александра Бастрыкина

На сей раз поводом стало ДТП с участием «Скорой».
Читать статью >>
новые девелоперские проекты

«ПроГород» анонсировал новые девелоперские проекты на Кузбассе

Проект компании должен стать дополнительной мотивацией для переезда и трудоустройства квалифицированных специалистов из центральной России.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

«Новониколаевский романс» в камерном зале филармонии

25/01/2023, 16:33

В Новосибирске проходит третий интерактивный марафон — «Социальное участие»

25/01/2023, 15:20

Более 72 тысяч единиц контрафакта выявили читинские таможенники в 2022 году

25/01/2023, 15:19

В Омске построят детскую инфекционную больницу за 6,2 млрд рублей

25/01/2023, 15:06
Популярное

Чебурашек проверят на качество

25/01/2023, 16:19

Стрелки символических «Часов Судного дня» переведены на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи»

25/01/2023, 12:16

В Госдуме хотят обязать граждан предъявлять военный билет при прописке и получении водительских прав

25/01/2023, 10:36
Новости компаний

ВТБ: россияне стали на четверть чаще пользоваться цифровыми картами

25/01/2023, 14:56

Клиенты Банка «Левобережный» могут проводить расчеты по ВЭД в турецких лирах и дирхамах

25/01/2023, 11:11

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования 2022 года

25/01/2023, 10:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска