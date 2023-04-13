«Новосибдорстрой» будет строить мост в Купинском районе

ООО «Новосибдорстрой» построит мост в Купинском районе Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Компания стала единственным участником аукциона. Цена контракта составит — 150,1 млн рублей.

Согласно документации, подрядчику предстоит построить железобетонный мост длиной 33,7 м и шириной 10,7 м. между селами Мальково и Шаитик на автомобильной дороге «11 км а/д «Н-1612» – Шаитик». Расчётная скорость движения по двухполосному мосту составит 80 км в час. Завершить строительство планируется в сентябре 2025 года. Гарантийный срок на мост — не менее 8 лет.

Напомним, существующий мост около села Шаитик находится в неудовлетворительном состоянии. В заключении экспертизы говорится, что «решение о необходимости демонтажа существующего моста и строительства нового сооружения было принято на основании паспорта мостового сооружения от 2016 года и предпроектного обследования». Работы по его восстановлению начались после передачи моста на баланс Новосибирской области. После обращения директора школы в села Шатик, губернатор региона Андрей Травников дал поручение построить новый мост.

Как следует из выписки ЕГРЮЛ, ООО «Новосибдорстрой» зарегистрировано в 2011 году и специализируется на строительных работах. Директором и владельцем компании является Намиг Магамедов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске строительство двух новых станций метро оценили в 14 млрд рублей.