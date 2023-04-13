Прокуратура заявила о росте преступности среди мигрантов в Новосибирской области

В Новосибирской области с начала года мигранты совершили 242 преступления, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталия Чернова.

По его словам, в прошлом году на учет поставили 670 преступлений мигрантов. Это менее 1% от общего числа всех зарегистрированных преступлений.

Прокурор отметил, что причина в ежегодно увеличивающемся притоке иностранцев в регион. Например, в прошлом году количество приезжих выросло на треть, в этом году – снова на треть. За 2022 год на территорию Новосибирской области въехали 350 тысяч иностранцев, добавил Виталий Чернов.

Эксперт подчеркнул, что мигранты нарушают разные законы: за прошлый год было зарегистрировано 41 преступление против половой неприкосновенности, 47 – против жизни и здоровья, 66 преступлений касались незаконного оборота наркотиков и нарушения ПДД, также мигранты совершили 16 грабежей и 4 разбоя.

Ранее редакция сообщала, что Александр Бастрыкин предложил ввести налог на трудовых мигрантов.

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