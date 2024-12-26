Новосибирца с сильными ожогами спасли с помощью вертолета, ИВЛ и двух операций

В октябре Дмитрий находился на даче в Ордынском районе, когда при включении плиты взорвался газовый баллон. В результате возникшего пожара Дмитрий получил сильные ожоги. Соседи незамедлительно вызвали пожарных и полицию. Полицейские оперативно доставили Дмитрия в местную больницу, не дожидаясь скорой помощи.

В Ордынской центральной районной больнице пациенту была оказана медицинская помощь: его ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. После этого его на вертолёте доставили в Областной ожоговый центр, где врачи смогли эффективно контролировать состояние пациента.

— Когда меня привезли в больницу и начали оказывать первую помощь, обрабатывать раны, весь мой адреналин закончился. Очнулся я уже в ожоговом центре. Даже не помню, как меня эвакуировали сюда на вертолёте, — рассказывает Дмитрий.

Игорь Саматов, заведующий отделением ожоговой реанимации, отметил, что при поражении 60% поверхности тела сложно предсказать исход лечения. Однако, благодаря своевременной и квалифицированной помощи, пациента удалось спасти.

После двух недель в реанимации и двух операций по пересадке кожи Дмитрий начал выздоравливать. Некоторые ожоги зажили самостоятельно, и сейчас он уже находится дома.

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