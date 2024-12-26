ВТБ купил «Почта банк» за 36 млрд рублей

ВТБ завершил процесс выкупа акций «Почта Банка», увеличив свою долю до 100%. Кредитная организация приобрела 49,99% акций у «Почты России». В настоящее время расчеты успешно завершены. Сумма сделки составила 36 миллиардов рублей. Кроме того, ранее банк приобрел две акции, которые находились у частного акционера.

Отмечается, что сеть «Почта Банка» насчитывает 24 тысячи точек обслуживания, а клиентская база состоит из 9 миллионов пользователей.

По словам первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, в следующем году планируется приступить к миграции сети «Почта Банка» и его клиентской базы на единую технологическую платформу под брендом ВТБ.