Руководителю базы отдыха дали срок за гибель мужчины в бассейне под Новосибирском

В Новосибирской области завершился суд над Алексеем Юдиным, которого обвиняли в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что стало причиной смерти человека.
Трагедия произошла в начале августа на базе отдыха в Сузуне. Там пьяный мужчина скатился с горки в бассейн, наполненный водой, и полностью ушёл под воду. В результате он захлебнулся.
Обвиняемый, который также является руководителем базы отдыха, был ответственным за безопасность на аттракционе.
— Суд назначил Юдину наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, — говорится в сообщении Сузунского районного суда.
Согласно решению суда, он обязан возместить расходы на погребение погибшего в размере 72 250 рублей, а также компенсировать моральный вред в сумме 700 000 рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее редакция сообщала о том, что приговор за гибель ребёнка в коллекторе огласили в Новосибирске. Тело мальчика достали через час после трагедии в очистном сооружении.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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