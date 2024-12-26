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Руководителю базы отдыха дали срок за гибель мужчины в бассейне под Новосибирском

  • 26/12/2024, 16:15
Автор: Артем Рязанов
Пьяный мужчина захлебнулся в бассейне на базе отдыха под Новосибирском
Суд также обязал его выплатить штраф и моральный ущерб

В Новосибирской области завершился суд над Алексеем Юдиным, которого обвиняли в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что стало причиной смерти человека.

Трагедия произошла в начале августа на базе отдыха в Сузуне. Там пьяный мужчина скатился с горки в бассейн, наполненный водой, и полностью ушёл под воду. В результате он захлебнулся.

Обвиняемый, который также является руководителем базы отдыха, был ответственным за безопасность на аттракционе.

— Суд назначил Юдину наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, — говорится в сообщении Сузунского районного суда.

Согласно решению суда, он обязан возместить расходы на погребение погибшего в размере 72 250 рублей, а также компенсировать моральный вред в сумме 700 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что приговор за гибель ребёнка в коллекторе огласили в Новосибирске. Тело мальчика достали через час после трагедии в очистном сооружении.

Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : утонул суд бассейн


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