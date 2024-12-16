Многодетную мать с гигантской опухолью спасли в Новосибирске

В Новосибирской областной больнице успешно провели операцию по удалению гигантской опухоли почки, вес которой составил 7,7 килограмма. Пациенткой стала 37-летняя женщина. Врачи сожалеют, что мама троих детей обратилась к врачам слишком поздно.
Как сообщили в больнице, в мае этого года сибирячка почувствовала боль в правой половине живота. В августе узнала, что у неё опухоль, которая распространилась на желчный пузырь и позвоночник. Из-за слабости и боли женщина практически перестала есть и уже не могла ходить. На консультацию к онкохирургу в областную больницу её привезли уже в инвалидном кресле.
— Мы внимательно пересмотрели все результаты ранее проведённых исследований и провели дополнительную диагностику. Ситуация оказалась ещё сложнее: была вероятность, что опухоль проросла в печень. Также в опухолевый процесс оказались вовлечены крупные кровеносные сосуды. В таких случаях вероятность угрожающего жизни кровотечения во время выполнения хирургического вмешательства крайне высока, — говорится в сообщении учреждения.
В ходе операции пришлось удалить не только опухоль, но и почку, а также желчный пузырь, в который проникла опухоль.
На седьмой день после операции пациентку выписали из больницы.
Ранее редакция сообщала о том, что врачи Новосибирска установили 3D-конструкцию 10-летнему мальчику с деформацией бедра. Деформация вызвана фиброзной дисплазией.
Источник фото: Новосибирская областная больница
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