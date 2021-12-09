Новосибирца судят за «баррикадную» картинку в соцсети

В суд Октябрьского района Новосибирска поступили материалы дела по призывам к массовым беспорядкам и насилию с применением оружия в отношении представителей власти, призывах к насилию над гражданами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как следует из сообщения, под призывом следственные органы подразумевают репост подозреваемым нескольких картинок революционной тематики с подписями в тематическом чате в соцсети.

— Федотов А.Б под сетевым именем в чате, созданном с целью обсуждения проводимой в РФ политики, в интернет-мессенджере «Телеграм», являющимся открытым и общедоступным для других зарегистрированных пользователей, действуя умышленно и целенаправленно, с целью побудить других лиц к массовым беспорядкам разместил публикацию, представляющую собой 2 скриншота с текстовыми записями, — сообщают в суде. — В одной из публикаций содержится побуждение в форме призыва к применению оружия и оказанию сопротивления представителю власти.

Стоит напомнить, что в рамках «борьбы с экстремизмом» перед выборами депутатов горсовета Бердска по представлению Минюста были зачищены почти все оппозиционные кандидаты, которых Минюст признал в той или иной мере причастными к деятельности штаба Навального и Фонда борьбы с коррупцией (Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России). Кроме того, некоторые из активистов были привлечены к ответственности за организацию несанкционированных митингов. Лидер новосибирских навальнистов, депутат горсовета Сергей Бойко в настоящий момент проживает с семьей за границей. Он объясняет это «угрозой возможного преследования со стороны правоохранительных органов».