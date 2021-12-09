Покупка деталей на авторазборках: плюсы и минусы

К тому же аналоговые запчасти позволяют менять автомобиль под свои потребности. Но актуальным остается вопрос о том, можно ли использовать подержанные детали? Попробуем разобраться в этом.

Основным отличием б/у запчастей от новых является то, что те уже были в эксплуатации и частично утратили исходный ресурс. То есть, характеристики таких деталей уже отличаются от тех, что являются новыми. Это означает, что запчасти выйдут из строя раньше. В целом, экономия сомнительная, но есть и положительные стороны.

Брать или нет?

Есть запчасти и узлы, которые в процессе эксплуатации сохраняют свои свойства и могут использоваться в дальнейшем. Поэтому некоторые запчасти снимают с автомобилей на разборках с целью дальнейшего использования. Замена изношенных запчастей деталями б/у может быть актуальной в нескольких случаях. Не новыми можно использовать:

Приводы;

Двигатели;

Коробки передач;

Мосты;

Рычаги;

Запчасти кузова:

Детали салона;

Ручки;

Стартеры.

При покупке б/у деталей обязательным является тщательный осмотр. Если обнаруживаются небольшие, даже мелкие дефекты, от покупки стоит отказаться. Не менее важно осматривать детали подвески, трансмиссии, силовые агрегаты. Что касается последних, то тут рекомендуется тест-драйв. Без проверки и смотра покупать двигатель категорически не рекомендуется. Покупка б/у двигателя требует особенно внимательного подхода. Преимущества авторазборок в том, что можно найти множество разных компонентов для самых разных видов транспорта. Как правило, вам предложат те же оригинальные запчасти, но уже бывшие в эксплуатации.

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В настоящее время покупка подержанных деталей актуальна во всем мире. Содержание автомобиля становится все более затратным, потому многие владельцы приобретают б/у запчасти. В едином информационном пространстве Internetcars можно найти полную информацию о любой детали, а также подтвердить соответствие с той или иной маркой автомобиля. При этом поиск не занимает много времени.