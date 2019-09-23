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Новосибирцам начислено 2,3 млрд рублей транспортного налога

Половина суммы приходится на мощные легковые автомобили.
  • 23/09/2019, 16:01
Новосибирцам начислено 2,3 млрд рублей транспортного налога

Налоговыми органами Новосибирской области к уплате в 2019 году физическим лицам начислен транспортный налог в размере 2 млрд 310 млн руб. (рост на 5,4% по сравнению с прошлым годом), сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что количество физлиц, владеющих транспортными средствами, в базе данных налоговых органов региона увеличилось на 4,5%.

— Всего по итогам 2018 г. учтено почти 743 тыс. плательщиков транспортного налога. Согласно информации, содержащейся в информационных ресурсах налоговых органов, налогоплательщики – физические лица являются собственниками 1 млн 60 тыс. транспортных средств. По итогам 2018 года их стало больше на 5% в сравнении с предыдущим периодом (1 млн 7 тыс. транспортных средств), — сообщили в ведомстве.

Из всех транспортных средств почти 70% приходится на легковые автомобили с мощностью до 150 л.с. (парк этих авто составляет около 720 тыс.). При этом, отмечается, что за последний год количество машин мощностью до 100 л.с. увеличилось почти на 2%, а более мощных машин (100-150 л.с.) стало больше почти на 8%.

— Значительнее был рост количества транспортных средств с большой мощностью двигателя. К примеру, почти на 14% увеличилось число легковых автомобилей с мощностью двигателя более 250 л.с. (таких авто учтено 23 тыс.). Стало больше на 23% мотоциклов с мощностью свыше 35 л.с. (учтено 6000 ед.). Увеличилось на 14% количество снегоходов с мощностью свыше 50 л.с., на 28% – катеров с мощностью свыше 100 л.с., — рассказали в пресс-службе УФНС.

Несмотря на то, что две трети транспортных средств, зарегистрированных на жителей Новосибирской области, составляют маломощные авто, 52% (1 млрд 207 млн руб.) из всей суммы транспортного налога, начисленного за 2018 год, приходится на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л.с. Между тем их доля в общем количестве ТС составляет всего 16%.

— Ставки транспортного налога зависят от мощности двигателя ТС, а также от количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств. Кроме того, при исчислении транспортного налога для автомобилей, включенных в Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., применяется повышающий коэффициент, размер которого варьируется от 1,1 до 3, — пояснил начальник отдела налогообложения имущества управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Андрей Сударев.

Фото: Ростислав Нетисов

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