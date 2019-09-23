У России есть перспективы «клеточного» лидерства

Ученые-«клеточники» обозначили перед государством ряд задач по части господдержки своей отрасли. Это даст отечественной науке шанс занять если не лидирующие, то как минимум передовые позиции на рынке клеточных технологий. Об этом ученые рассказали в рамках работы сессии «Инновации в медицине: современные этапы становления и развития» на форуме «Технопром-2019».

— Клеточные технологии уже революционизировали современную медицину, — говорит директор по операциям компании ООО «Национальный БиоСервис» Сергей Анисимов. — Как и любая другая, эта революция полна противоречий. Если клеточные технологии еще не заняли нигде в мире реально прочное место в практической и клинической медицине, по многим направлениям они находятся на этапе трансляции — то это шанс России реально двинуться вперед и занять достойные, а то и лидирующие позиции в этой области.

Об эффективности клеточных технологий говорит и научный руководитель ФГБНУ «НИИ фундаментальной и клинической иммунологии», академик РАН Владимир Козлов.

— Под клеточными технологиями в основном подразумевают стволовые клетки, — рассказывает академик. — Мы уже более десяти лет внедряем клеточные технологии под названием «клеточная иммунотерапия». Это совершенно разные вещи. Мы уже пролечили более тысячи больных. Клеточные технологии — это не новые лекарства. Это новая медицина. Пока Минздрав этого не поймет, ожидать, что технологии будут внедрены, не придется.

По мнению ученых, для полноценного развития данного направления биомедицины необходима масштабная поддержка государства: в первую очередь, в отношении отечественных производителей необходимого оборудования. В настоящее время российские ученые практически на 100% используют импортную продукцию.

— Львиная доля нашего научного оборудования в лабораториях и клиниках имеет импортное происхождение, — говорит Сергей Анисимов. — Практически 100% российского рынка заняты Латвией, которая генерирует десятки тысяч единиц «научной мелочевки» и продает в Россию. У меня не укладывается в голове, как страна, лидирующая по многим промышленным показателям, не может создать эту «мелочевку». Для решения проблемы в краткосрочной перспективе необходимы государственные меры поддержки разработчиков и производителей научного оборудования.

То же самое, по словам вице-президента «Национального БиоСервиса», касается и расходных материалов.

— Миллиардами используются по всей стране носики ручных пипеток, сделанные в Китае, — говорит он. — Широчайшая номенклатура пластика, стекла, расходных материалов — очень редки исключения, когда это сделано в России. Абсолютно необходимо, чтобы мы перестали зависеть от импорта. Не может быть, чтобы было выгоднее импортировать из Китая, Канады, Бельгии, США, а не производить на месте. Новинки на рынке биотехнологий, которые защищены патентами и коммерческой тайной, практически не ввозятся в Россию.

Третье направление отрасли, нуждающееся в господдержке, связано с подготовкой кадров, при том, что Россия, по словам академика Козлова, первая в мире начала готовить таких специалистов. Им читают лекции по клеточным технологиям и таргетной медицине. Однако процесс полноценной подготовки достаточно капиталоемкий. И хотя аналогичная проблема есть и в других странах, в России ситуация осложняется дороговизной подготовки.

— После вузов мы получаем практически чистых теоретиков, которые пять лет занимаются по учебникам и не растят живые клетки, — рассказывает Сергей Анисимов. — Меры поддержки вузовской подготовки по конкретным недешевым специальностям, постдипломного образования могут быть очень полезными. Нужно привлекать кадры из-за рубежа и выращивать собственные. Причем привлекать и выращивать специалистов по выводу продуктов на рынок. Еще важно развитие инфраструктуры. Это может быть обеспечено только серьезными, долговременными государственными программами.

В свою очередь, государственные структуры также заинтересованы в развитии отрасли. Об этом в докладе на сессии сообщила замдиректора департамента науки, инноваций, развития и управления медико-биологическими рисками Минздрава РФ Оксана Фомичева.

— Среди технологий самыми перспективными и приоритетными оказались биомедицинские технологии: геномный анализ, создание биоматериалов, диагностической терапии, нейропротезирование, — перечисляет Фомичева. — Отдельно следует упомянуть развитие биоинформационных технологий. Биомедицина сегодня делает возможным более глубокое понимание механизмов, лежащих в основе болезни, тем самым создавая фундамент для формирования медицины.

По словам чиновницы, в настоящее время Минздрав РФ принимает участие в реализации национальной технологической инициативы, является координатором в «дорожной карте» по развитию технологической инициативы.

— Ее цель — обеспечение глобального технологического паритета России среди технологических лидеров, — говорит Фомичева. — Анализ различных направлений показал, что у нас на первый план выходят здоровье, долголетие, превентивная медицина, IT-технологии, медицинская генетика, биомедицина. Все задачи компилируются из различных программ. Все вместе это влияет на совершенствование не только законодательства в отечественном здравоохранении, но и совершенствование оказания медпомощи в целом.

Как отмечают участники «Технопрома», главной задачей внедрения современных медицинских инноваций является распространение опыта и уникальных научных достижений в практическое здравоохранение с существенным снижением финансовых и ресурсных затрат.

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