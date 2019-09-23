«ТВЭЛ» может создать на НЗХК R&D-центр

— Сейчас прорабатывается перспектива создания в Новосибирске R&D-центра, который будет разрабатывать составляющие для производства накопителей электроэнергии. Это и кобальтат лития, и желозофосфат лития, и т.д, — рассказал в кулуарах форума «Технопром» исполнительный директор ООО «Русатом- аддитивные технологии» («РусАТ», входит в ПАО «ТВЭЛ») Евгений Григорьев.

Он пояснил, что центр планируется создавать на территории ПАО НЗХК. О конкретных сроках пока говорить рано, так как тема находится в стадии проработки и формирования. Скорее всего, это будет 2020-2021 годы.

В перспективе, при формировании нужного объема рынка, «ТВЭЛ» планирует организовать и производство самих элементов из которых собирается накопитель.

— Спрос есть и сейчас, но он должен вырасти до тех объемов, когда будет выгодно создавать крупномасштабный завод. В качестве варианта возможно его размещение на базе НЗХК, — добавил Григорьев.

Собеседник Infopro54 не исключил, что этот проект будет развиваться в кооперации с новосибирским заводом ООО «Литий-ионные технологии» (проектная компания ОАО «Роснано»).

— «Лиотех» — один из ведущих производителей аккумуляторных ячеек больших размеров. Мы с ними сотрудничаем. О конкуренции вряд ли можно говорить, так как у них свой сегмент рынка, а у нас свой, — пояснил Евгений Григорьев.

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