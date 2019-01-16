Новосибирцам планируют вернуть Египет

— Есть высокая вероятность, что в новом туристическом сезоне может быть открыт Египет. Наряду с регулярными рейсами в Каир, которые сегодня выполняются, будет открыто сообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Наши соседи по Таможенному союзу не прекращали туда летать и продолжают наращивать объемы. Надеемся, что с лета это направление откроется и у нас, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко.

Он добавил, что сейчас уже прошел ряд совещаний с руководителем Федеральной миграционной службы, который заявил, что работа по сертификации систем безопасности аэропортовых комплексов Египта подходит к концу. Впрочем, возобновления регулярных сообщений на курорты Египта эксперты туррынка ожидали еще весной 2018 года.

Закрытие Египта и ситуация в Европе не пошатнули новосибирский рынок туризма

Фото: pixabay.com, автор- Matthias_Lemm