Новосибирцам планируют вернуть Египет

— Есть высокая вероятность, что в новом туристическом сезоне может быть открыт Египет. Наряду с регулярными рейсами в Каир, которые сегодня выполняются, будет открыто сообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Наши соседи по Таможенному союзу не прекращали туда летать и продолжают наращивать объемы. Надеемся, что с лета это направление откроется и у нас, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко.
Он добавил, что сейчас уже прошел ряд совещаний с руководителем Федеральной миграционной службы, который заявил, что работа по сертификации систем безопасности аэропортовых комплексов Египта подходит к концу. Впрочем, возобновления регулярных сообщений на курорты Египта эксперты туррынка ожидали еще весной 2018 года.
Напомним, 31 октября 2015 при выполнении рейса № 7К-9268 по маршруту Шарм-Эль-Шейх (Арабская Республика Египет) – Санкт-Петербург произошла трагедия. Воздушное судно Airbus 321-20 ООО «Авиакомпания «Когалымавиа», потерпело катастрофу вблизи города Эль-Ариш (Синайский полуостров, Арабская Республика Египет). После этого перелеты в Египет для туристов РФ были закрыты. До этого случая Египет был одним из самых популярных направлений отдыха у новосибирцев.
Фото: pixabay.com, автор- Matthias_Lemm
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