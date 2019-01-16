Новосибирская ГЭС подвела итоги благотворительной деятельности за 2018 год

Благополучателями стали десять некоммерческих организаций города и области в различных сферах деятельности: здравоохранение, образование, наука и спорт.

Финансовая поддержка оказана в рамках федеральной благотворительной программы РусГидро «Чистая энергия»*. Как и в предыдущие годы приоритет отдавался долгосрочным проектам.

Поддержка детского спорта является одним из важных направлений благотворительной политики компании. В течение шести лет Новосибирская ГЭС поддерживает детскую секцию при Федерации парусного спорта Новосибирской области. Происходит постепенное физическое обновление флота, у ребят появилась возможность участвовать в соревнованиях федерального и международного уровня. В 2018 году на средства энергетиков были приобретены корпуса парусных яхт и комплекты парусов. Кроме этого, была организована доставка оборудования к месту проведения соревнований летнего парусного сезона. Традиционную финансовую помощь от гидроэлектростанции получила и детская секция фехтовального клуба «Виктория» —приобретен спортивный инвентарь, необходимый для тренировок юных мушкетеров.

Большое внимание уделяется развитию научного и творческого потенциала молодежи. С 2016 год, благодаря финансовой поддержке Новосибирской ГЭС, на базе средней школы №112 реализуется проект «Зимние сады Сибири», конечной целью которого является создание учебно-экспериментального комплекса для реализации научно-исследовательских и практических проектов учащихся школы.

Более четырех лет длится сотрудничество с Клубом юного техника Академгородка. В 2018 году было закуплено оборудование, необходимое для создания роботизированных телеуправляемых аппаратов.

В селе Легостаево Искитимского района реализован первый этап проекта по созданию экологической лаборатории в средней школе — класс биологии оснастили современным оборудованием, которое поможет ребятам в учебном процессе, а также в подготовке собственных экологических проектов. Для нужд Центра детского творчества было приобретено многофункциональное устройство и выполнены работы по ремонту спортивной раздевалки.

В течение года Новосибирская ГЭС продолжила оказание благотворительной помощи детям, оставшимся без попечения родителей или попавшим в трудную жизненную ситуацию. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, расположенный в селе Киик Тогучинского района, является постоянным благополучателем. На протяжении 5 лет сотрудники ГЭС приезжают к ребятам в гости, проводят праздники, организовывают сбор средств и вещей для воспитанников центра. В 2018 году была оборудована зона отдыха для детей: приобретены шкафчики, мягкие кресла, напольное покрытие. Для подшефного учреждения МКУ Центр «Созвездие» выделены средства на восстановление футбольного поля. Волонтеры гидростанции продолжили работу с воспитанниками центра по профориентации, социальной адаптации и наставничеству. Ребят готовили к участию в чемпионатах WorldSkill. Результатом работы стала победа команды «Созвездия» в корпоративном чемпионате Группы РусГидро WorldSkills Russia Juniors 2018.

На протяжении девяти лет Новосибирская ГЭС помогает Советскому отделению всероссийского общества инвалидов (ВОИ). В рамках программы «Активные и умелые» для юных членов общества и их семей ежегодно закупаются материалы для занятий по прикладному творчеству и для различных мастер-классов. Также из благотворительных средств формируется призовой фонд для победителей районных, городских и областных творческих конкурсов, спортивных соревнований. Традиционно организуется транспортная поддержка семей и педагогов в экскурсиях по области.

В рамках ежегодной федеральной акции РусГидро «Рожденные энергией»** Новосибирская ГЭС приобрела для городской клинической больницы №1 Новосибирска три неонатальных фототерапевтических облучателя, которые будут применяться для эффективного лечения желтухи новорожденных без использования дополнительных лекарственных средств.

Новосибирская ГЭС выступает организаторам и участником региональных и федеральных благотворительных акций. Экологические акции «оБЕРЕГАй» и всемирный День воды, фестиваль энергосбережения #Вместеярче и мультипликационный фестиваль «Радость миру» — эти и другие мероприятия были поддержаны в 2018 году.

— Успех компании и ее статус определяется не только производственными и финансовыми показателями, но и степенью ее социальной ответственности. В 2018 году Новосибирская ГЭС в очередной раз награждена дипломом Правительства Новосибирской области по итогам регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности–2018», что подтверждает активную деятельность гидроэнергетиков в социальной сфере, — отметил директор филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» Святослав Полтаранин.

*ПАО «РусГидро», являясь одним из крупнейших энергетических холдингов в России, уже несколько лет реализует долгосрочную благотворительную программу «Чистая энергия». Она направлена на поддержку детей из социально незащищенных семей. Компания оказывает помощь в создании игровых комнат социально-бытовой адаптации в детских домах и приютах. Также в рамках «Чистой энергии» осуществляется поддержка детского спорта, экологических и образовательных проектов. Программа «Чистая энергия» — сетевой благотворительный проект, который самостоятельно реализуют филиалы и подконтрольные организации РусГидро на каждой территории присутствия компании.

**Проект «Рожденные энергией» является одним из примеров широкой программы благотворительной деятельности, которую проводит РусГидро в регионах своего присутствия. Цель проекта — оснащение родильных домов, перинатальных учреждений и акушерских отделений больниц в городах и районах, где расположены объекты компании, современным медицинским оборудованием.

Фото: предоставлены пресс-службой «РусГидро»