Новосибирцам предлагают работу с доходом до 120 тысяч накануне Нового года

Новогодние праздники всегда накладывают дополнительную нагрузку на семейный бюджет. Подарки, праздничный стол, развлечения — все это стоит немалых денег. Поэтому 26% новосибирцев рассматривает варианты дополнительного заработка на этот период. Помочь горожанам с выбором решили аналитики «Зарплата.ру», составившие подборку самых востребованных и высокооплачиваемых предновогодних подработок.

Курьер

Чем ближе новогодние праздники, тем больше объемы онлайн-шоппинга, а значит и курьерские услуги становятся более востребованы. Тем более, что для трудоустройства по этой специальности не требуется никакой профессиональной подготовки, а график занятости можно планировать самостоятельно.

Доход в этом случае формируется из времени, проведенного «на линии», а также количества выполненных заказов. Зависит заработная плата и от скорости передвижения. Так, автокурьеры получают больше, так как могут выполнить большее количество заказов в день и перевозить тяжелые предметы. В среднем в Новосибирске в сезон предновогодних распродаж курьер может получить около 120 тысяч рублей.

Таксист

Предновогодняя суета делает услуги таксистов востребованнее в разы. При этом можно работать как на своем авто, так и взять машину в аренду. Жирный плюс профессии — это возможность подобрать удобный график и количество часов, проведенных за рулем. В среднем новосибирские таксисты в месяц зарабатывают около 100 000 рублей.

Напомним, чтобы начать подрабатывать таксистом водителю необходимо зарегистрироваться в реестре перевозчиков и внести свою машину в реестр легковых такси. Подробные инструкции обычно доступны в водительском приложении выбранного сервиса.

Автоняня

Накануне праздников эта услуга особенно востребована. Пока родители на работе, дети активно участвуют в новогодних утренниках и других праздничных мероприятиях. В этих ситуациях на помощь и приходит автоняня, которая отвозит ребенка к точке назначения, а затем возвращает домой.

Заработок автоняни чуть ниже, чем в двух предыдущих категориях, и достигает 70 тысяч рублей в месяц. Чем больше детей, тем выше доход.

Оператор на складе

В период активных новогодних закупок со стороны работодателей возрастает спрос не только на курьеров, но и на сотрудников для сортировки и распределения продукции. Такие специалисты могут зарабатывать около 60 000 рублей в месяц, а в условиях высокого спроса, например, в декабре, даже больше.

Сборщик заказов

Для комплектации посылок компании нужны и сборщики заказов. В сезон высокого спроса они могут заработать в Новосибирске около 50 000 рублей.

Удобно, что здесь для трудоустройства не потребуется наличие трудового стажа, а график работы можно подбирать самостоятельно. Благодаря этому сборщики заказа могут взять несколько смен до конца года и заработать дополнительные средства без ущерба для учебы или основной работы.

Помимо этого, аналитики сервиса предлагают новосибирцам попробовать себя в профессии упаковщика подарков. Заработок в этой категории зависит от условий работы и количества отработанных часов, и в некоторых случаях может превышать 100 тысяч рублей в месяц. К основным обязанностям упаковщика относится фасовка и упаковка различных товаров в подарочные наборы.

Ранее редакция сообщала о том, что Дед Мороз и Снегурочка в Новосибирске могут зарабатывать за поздравление до 35 тысяч рублей.