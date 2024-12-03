Новосибирские Деды Морозы и Снегурочки выложили новогодние прайсы

До новогоднего боя курантов осталось меньше месяца, а до старта праздничных мероприятий в детских садиках и школах буквально пару недель. Агентства по организации праздников уже давно открыли предновогоднюю бронь и с каждым днем число доступных вариантов становится все меньше. Ценовой диапазон на такие услуги довольно широк. За традиционный визит Деда Мороза и Снегурочки придется заплатить от 1,5 тыс.руб. до 35 тыс. руб. Заказать праздник с выездом на дом или в школу у частного лица обойдется на порядок дешевле, чем в профессиональном агентстве. Но и качество услуг в первом варианте вам никто гарантировать не будет.

Попробуем разобраться в многообразии предновогодних услуг и ценах, которые за них запрашивают.

Профессиональные агентства по организации праздников

11 декабря профессиональные Дед Мороз и Снегурочка заходят в Новосибирске на свою сказочную вахту. Начиная с этой даты и до 19 декабря включительно волшебный дед с внучкой за свой 15-минутный визит на дом возьмут в среднем 5 500 рублей, 45 минут обойдутся хозяевам уже в 7 000 рублей. С 20 по 29 декабря мероприятие будет стоить еще дороже: 15 минут — 6 500 рублей, 45 минут — 8 000 рублей. 30 декабря, а также со 2 до 13 января будет действовать одна ставка: 7 000 рублей и 8 500 рублей за 15 и 45 минут соответственно. За эти деньги организаторы праздника обещают авторский сценарий, волшебный и красивый реквизит, музыкальное сопровождение, фокусы и WOW эффекты. В качестве дополнительной услуги нередко указывают: «Незаметно появляемся и исчезаем».

Визит сказочных персонажей в детский садик обойдётся еще дороже. 15-минутная экспресс-программа будет стоить 7 000 рублей, а 45-минутная «игровая» уже 10 500 рублей. А вот развлекать школьников Дед Мороз со Снегурочкой будут по двойному тарифу, но и время, отведенное на визит, увеличится. Так, 60 минут праздника в общеобразовательном заведении будут стоить 12 000 рублей, а полтора часа — 25 000 руб.

Если вы решили пригласить сказочных персонажей на улицу, то вам придется заплатить от 8 000 руб. — за минимальную программу, до 35 000 руб. — за максимальное количество развлечений.

Интересно, что некоторые новосибирские агентства предлагают и эконом-вариант праздника — пятиминутку за 1 400 рублей, куда входит визит Деда Мороза домой, коротенькое стихотворное поздравление, вручение подарка и традиционное фото на память.

Другие организаторы праздников предлагают утреннюю и вечернюю программу с Дедом Морозом. Так, за пробуждение вашего малыша сказочным персонажем придется заплатить 11 500 руб., также как и за сказку перед сном. А послушать вместе с дедушкой бой новогодних курантов можно будет за 25 000 руб.

Для тех, кто не настроен приглашать в дом дедушку с внучкой, в агентствах предлагают удивить ребенка телефонным звонком от самого Мороза. Цена на такую услугу варьируется от 350 до 700 рублей.

Еще одним вариантом коллективного празднования Нового года может стать квест прямо под открытым небом. Захватывающий поиск подарков обещают провести в границах специально оборудованной площадки недалеко от Пашино. Организаторы уточняют, что дорога до места проведения квеста проходит через зимний лес. Да и сама площадка очень самобытна: просторная юрта, где кипятиться алтайский чай, игривые хаски, готовые покатать всех жалеющих на санях, импровизированные фотозоны и многое другое. Праздничная программа продолжительностью 1,5 часа рассчитана на 25 человек. Стоимость на одного ребенка начинаеттся от 3 500 рублей.

Частные заказы

На таких интернет-площадках, как Авито и Янедекс.Услуги уже размещены несколько десятков объявлений, где предлагаются самые разные варианты поздравлений детей с главным праздником года. И цены здесь начинаются от двух тысяч рублей за услугу. За видео-поздравление в режиме онлайн от Деда Мороза и Снегурочки, которые похвалят ребёнка за успехи в прошедшем году и дадут наставления и советы на следующий год придется заплатить от 1500 рублей.

Среди услуг независимых аниматоров чаще всего встречаются такие, как новогодняя игровая программа для детей от Дедa Моpозa и Cнeгурoчки c выeздом нa дом продолжительностью 15-25 минут. За это время сказочные персонажи успеют поводить хорoвoды вокруг елки, организовать пару игр, послушать cтихи, сфотографироваться и вручить подapок.

Периодически встречаются объявления, где Дедушка Мороз предлагает индивидуальный визит, без сопровождения снежной внучки. Но цена от уменьшения количества персонажей не сильно меняется. Так, совместное поздравление стоит 5 000 рублей, а единоличное — 4 000 рублей.

В общем, выбирать есть из чего и из кого. Все зависит лишь от ваших предпочтений и толщины кошелька.

Ранее редакция сообщала о том, что первые новогодние пространства открылись в Новосибирске.