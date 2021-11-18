Яндекс.Маркет запустил в Новосибирске экспресс-доставку продуктов, готовой еды, кофе и т.д. В компании декларируют, что время доставки заказа до покупателя — от 10 минут. Для этого компания открыла в Новосибирске сеть дарксторов — небольших складов в разных частях города.

— Сейчас в разделе «Продукты» на Маркете доступно около 3 тыс. товаров, — уточнили в компании. — Мы ориентируемся на запрос наших пользователей и их образ жизни, изучаем отчеты по рынку, а также сами ищем интересные небольшие бренды. Будем искать их и в Сибири. Уже сейчас в нашем ассортименте доля локальных производителей составляет около 35%. Больше всего локальных поставщиков среди мясной, молочной, хлебобулочной продукции. При этом в ассортименте местные бренды представлены также в сегменте воды, замороженной продукции, кондитерских изделиях.

В Новосибирске покупки из Маркета курьеры развозят на велосипедах и автомобилях. При заказе на сумму от 100 рублей действует бесплатная доставка. Сервис развозит заказы с 7:30 до 22:30, когда магазины у дома обычно уже закрыты.

Зона быстрой доставки продуктов из Маркета распространяется практически на всех жителей города. В Новосибирские работают 10 дарксторов — в Центральном, Заельцовском, Ленинском, Кировском, Железнодорожном, Дзержинском, Калининском и Октябрьском районах города. В будущем таких складов в городе станет больше.

— С появлением у Маркета локальных складов в городе также заработала «доставка по клику» — сначала заказ приезжает в ближайший к пользователю даркстор, а затем в любое время можно вызвать курьера, который принесёт покупку, — на это у него уйдёт от 10 минут, — поясняют в компании.

Ранее, в ноябре, Яндекс.Маркет запустил экспресс-доставку продуктов в Краснодаре и Ростове-на-Дону, и планирует расширять географию.

Яндекс.Маркет — сервис для покупок, который продаёт около 21 млн товаров. Он помогает заказать всё нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На Маркете удобно торговать — к нему подключились уже больше 18 тыс. магазинов-партнёров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а ещё в приложении Яндекс Go — в разделе «Маркет Express».