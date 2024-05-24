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У новосибирцев растет интерес к «мягкому фитнесу» и тренировкам «у дома»

  • 24/05/2024, 18:06
Автор: Юлия Данилова
У новосибирцев растет интерес к «мягкому фитнесу» и тренировкам «у дома»
Эксперты прокомментировали актуальные тренды рынка фитнеса, которые будут развиваться в 2024 году.

На фитнес-рынке России, в том числе в Новосибирской области, формируются новые тренды, которые обусловлены изменением отношения россиян к спорту. Частично на эти тренды оказывают влияние и санкции.

Ради здоровья, а не результатов

По наблюдению Ксении Гуфрановой, соосновательницы международной сети студий балета и растяжки LEVITA в России (В Новосибирске работают две точки сети. — Ред.), наблюдается устойчивый рост спроса на различные направления «мягкого фитнеса».

Ксения Гуфранова, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA в России— Иногда это направление называют также «медленный фитнес» — все упражнения выполняются в спокойном темпе, важно правильное дыхание, умеренная нагрузка, они подходят для любого уровня подготовки. Сюда можно отнести комбинированные тренировки с элементами растяжки, пилатеса, стрейчинга, йоги, — пояснила Ксения Гуфанова.

По ее словам, интерес к этому направлению можно объяснить ростом популярности здорового образа жизни в целом, а также стремлением к осознанному отношению к себе, к психологическому комфорту. Эксперт отметила, что данные направления фитнеса помогают не только укрепить мышечный корсет, но и способствуют развитие гибкости и координации, формируют красивую осанку.

Эту информацию подтверждают участники новосибирского фитнес-рынка. Вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта региона, бизнес-консультант в сфере спортивно-оздоровительных услуг Ольга Колмакова также отмечает рост интереса новосибирцев к фитнес-программам с акцентом на функциональный тренинг и «мягкие практики»: йога, пилатес.

— Сейчас в обществе очень четко выражен тренд на оздоровление, на улучшение качества жизни за счет более функционального тела. Новосибирцы идут в фитнес-центры не ради спортивных результатов, а чтобы лучше себя чувствовать, — констатирует Колмакова.

Ксения Гуфанова также отмечает рост интереса к таким классическим направлениям, как балет и современная хореография.

— Например, на стыке общедоступного фитнеса и профессионального балета сформировались такие направления, как барре, партерная хореография, балетная подкачка, боди-балет. Упражнения из арсенала профессиональных танцоров и артистов были адаптированы для большинства посетителей фитнес-студий, — комментирует Гуфанова.

Интерес к данному направлению она объясняет желанием людей найти в спорте нечто большее, чем физическое здоровье.

— Для девушек и женщин — это возможность самовыражения, принадлежности к прекрасному искусству, эстетике и красоте. Кроме того, упражнениям из арсенала балерин уже десятки лет, даже веков, это отточенные и эффективные занятия. Они ведут к плотному выносливому, подтянутому телу, при этом не позволяют перекачать мышцы. Фигура становится изящной, движения грациозными, — перечисляет предпринимательница.

Спорт в формате «у дома»

Еще один общероссийский тренд, получивший активное развитие в 2023 году — спрос на занятия в мини-студиях.

— Небольшие фитнес-студии открываются у дома в новых микрорайонах. В отличие от больших фитнес-клубов студии фитнеса предполагают занятия в мини-группах, практически с индивидуальным вниманием тренера, — констатирует Ксения Гуфанова. — Поскольку площадь таких студий небольшая, чаще всего ученицам предлагаются занятия с собственным весом или минимальным количеством инвентаря. Кроме того, работа с собственным весом позволяет избегать рисков различных травм.

По наблюдению Ольги Колмаковой, студийный формат как тренд, который ярко выражен в Европе, в России пока не получил широкой востребованности. По ее словам, любители спорта все-таки предпочитают получать в одном месте комплекс услуг.

При этом она отмечает, что в Новосибирске девелоперы делают акцент на открытие спортивных центров в жилых комплексах, приближая их к потенциальному потребителю услуги.

Ольга Колмакова, вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта региона, бизнес-консультант в сфере спортивно-оздоровительных услуг— Ко мне поступает большое количество запросов от застройщиков на разработку концепций таких центров, на помощь в подборе поставщиков оборудования, — поясняет эксперт. — На мой взгляд, интерес к таким проектам у девелоперов связан с тем, что у пользователей растет запрос на повышение уровня сервиса в спортивных центрах, есть запрос на семейные программы, когда в одни центр могут прийти родители и ребенок и каждый может найти для себя занятие.

По ее словам, такие площадки в ЖК могут быть разных форматов: от многопрофильного спортивного центра до студий для жителей конкретного дома. Это могут быть как отдельностоящие объекты, так и помещения, расположенные на первых этажах зданий.

— Средняя площадь таких залов в Новосибирске — около 600 кв. м. Там может разместиться бассейн с детской чашей, спортзал для взрослых, детский зал, раздевалки, душевые, сауна, — перечисляет Колмакова.

Конкуренция, санкции и их последствия

Как отметили участники фитнес-рынка, в Новосибирской области сохраняется тренд на ужесточение конкуренции. По данным 2ГИС, в Новосибирске зарегистрированы 480 локаций фитнес-клубов, 150 студий фитнеса.

— Наблюдается рост предложения в люкс-сегменте, что соответствует ожиданиям пользователей. К примеру, в квартале «Аэрон» на площади Карла Маркса запланировано открытие фитнес-клуба World Class, — комментирует Ольга Колмакова. — Девелопер, который возводит в районе ТЦ «Большая медведица» ЖК «Чкалов», анонсировал открытие большого спорткомплекса. Кто станет его оператором — пока не раскрывается. Скорее всего, это будет новосибирская сеть под управлением УК застройщика.

По ее словам, на фоне роста конкуренции наблюдается увеличение количества новосибирцев, которые занимаются спортом. Эта цифра еще не так значительна, как хотелось бы участникам фитнес-рынка — расчетно около 5% населения региона, но уже превысила допандемийные показатели.

— Несмотря на открытие новых клубов, в часы пик в залах довольно плотное заполнение, — поясняет собеседница Infopro54.

Благодаря росту конкуренции цена на фитнес-услуги в Новосибирской области практически не меняется. В клубах эконом-сегмента стоимость годового абонемента составляет около 20 тысяч рублей, бизнес-карта — до 50 тысяч, а премиальные — около 80 тысяч рублей.

— В номинальном выражении рост, конечно, есть, но если учитывать акционные предложения, то стоимость абонемента в 2024 году сохраняется на уровне 2023 года, — констатировала Ольга Колмакова.

Вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта региона, директор по развитию Fitnesplex Grand Arena Екатерина Панферова отмечает, что из-за санкций до России сейчас плохо доходят новые фитнес-тренды, несмотря на наличие электронных средств коммуникации.

Екатерина Панферова, вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта региона, директор по развитию Fitnesplex Grand Arena— Как правило, мы на 2-3 года отставали от трендов, которые задавала Европа. Сейчас этот период заканчивается, а новинки из-за санкций на наш рынок практически не поступают, — комментирует эксперт. — Но лично я не вижу в этом ничего страшного: нагулянный жирок мы наконец использовали и сейчас будем придумывать новые программы сами.

Екатерина Панферова отметила, что фишкой европейского фитнес-рынка всегда была маркетинговая упаковка тренировочных планов.

— Они брали обычную программу, которая давно существует, накладывали ее на новую музыку, привязывали к ней специализированное оборудование — это в чистом виде маркетинг, но мы это покупали, — констатировала собеседница Infopro54. — С другой стороны, у русских участников-фитнес рынка всегда были самые крутые по содержанию и концепции, самые интеллектуально емкие проекты. Так что я уверена — мы справимся!

Ранее редакция сообщала о том, что девелоперы стараются строить удобные и комфортные районы с жильем и разнообразными социальными и коммерческими услугами в одном месте. Такую концепцию часто называют «город в городе».

Базовое фото: freepik , автор: freepik, фото экспертов – предоставлены экспертами.

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Рубрики : Общество Бизнес Рынки

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Фитнес-рынок фитнес в Новосибирск спортивные клубы Новосибирска


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