Температура опустилась до -5 градусов 30 мая в Новосибирской области

Синоптики рассказали о похолодании в Новосибирской области. Температура в некоторых населенных пунктах минувшей ночью опустилась до -5 градусов.
Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, лидером по летним морозам стало село Усть-Татарка с температурой до -5,1 градуса. Чуть теплее в селах Венгерово и Убинское, там около -4,2.
При этом в столице Сибири термометры показывали ночью более +5 градусов.
Заморозки в регионе, согласно прогнозу, сохранятся 31 мая и 1 июня. В Новосибирске ночные температуры составят от +2 до +5.
Ранее редакция сообщала о том, что режим ЧС могут ввести в Новосибирской области из-за дождей.
Источник фото: Freepik / Автор — pvproductions
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