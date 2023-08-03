“О! Тепленькая пошла”: прокуратура проверила строительство теплосети в Мошково

Сотрудники аппарата облпрокуратуры, прокурор Мошковского района проверили реализацию мероприятий по реконструкции и строительству системы теплоснабжения в р.п. Мошково Новосибирской области.

— Осмотрены строительные площадки, заслушаны доклады руководителей подрядных организаций, главы поселка. В связи с наличием предпосылок к нарушению сроков строительства одной из котельных руководителю организации-подрядчика объявлено предостережение. Ранее в связи с выявленными нарушениями контрактных обязательств прокурором района подрядчикам объявлено 2 предостережения, внесено 4 представления, — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Сейчас в Мошково идут масштабные работы по строительству 5 газовых котельных, 8,7 км тепловых сетей и одного километра сетей горячего водоснабжения. Все это в будущем обеспечит почти пять тысяч жителей качественным теплоснабжением и горячей водой. Среди потребителей не только жилые дома, но и социальные объекты: школы, детские сады, больницы, учреждения спорта и культуры.