В Новосибирске взлетели цены на такси

В Новосибирске снова взлетели цены на такси«Яндекс.Такси». Проезд от площади Ленина до площади Маркса будет стоить 528 рублей в экономе.

А самым дорогим тарифом оказался Комфорт+ стоимостью в 656 рублей.

Ранее агрегатор уже объяснял, из чего складывается стоимость поездки. На итоговую цену влияют не только тарифы, но и другие факторы:

объем спроса на поездки,

количество свободных машин на линии,

расстояние и длительность поездки,

от дорожных и погодных условий.

Отметим, что в мае этого года уже наблюдалась подобная ситуация. Тогда в среднем стоимость такси выросла на 50–100 рублей как на короткие поездки, так и на длинные расстояния.

Ранее редакция сообщила о том, что в такси и каршеринге могут остаться машины только российской сборки.