Управляющему филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск вручили Памятный знак «За труд на благо города»

Управляющий новосибирским филиалом Банка Уралсиб Наталья Голубева удостоена региональной награды за профессиональные успехи и достижения, многолетний добросовестный труд и плодотворную работу в финансовой сфере — Памятного знака «За труд на благо города» в честь 130-летия со дня основания Новосибирска.

Памятный знак в честь юбилея города вручается в Новосибирске раз в пять лет начиная с 2003 года. В 2023 году город отметил свой 130-летний юбилей и памятным знаком «За труд на благо города» награждаются жители Новосибирска в различных сферах деятельности. Вручение Памятного знака и удостоверения к нему производится в торжественной обстановке на различных мероприятиях.