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Почти 30 мигрантов воспользовались указом Путина в Новосибирске

  • 10/03/2025, 14:30
Автор: Артем Рязанов
Почти 30 мигрантов воспользовались указом Путина в Новосибирске
Иностранцы могут решить вопрос своего пребывания в России, не покидая Новосибирск

На прошлой неделе в столице Сибири, согласно Указу Президента № 1126, почти три десятка иностранных граждан урегулировали своё правовое положение. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по региону Андрей Кульков. Напомним, согласно указу президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 года, иностранцы, находящиеся на территории России без законных оснований, имеют право на амнистию. С 1 января 2025 года у нелегальных мигрантов появилась возможность легализовать своё положение на четыре месяца.

Всего через пункты пропуска государственной границы на территорию Новосибирской области за неделю въехали 8 540 иностранных граждан, а выехали — 6 253.

В течение недели в регионе проводились профилактические мероприятия, в ходе которых правоохранители проверили 11 объектов. В результате рейдов было выявлено 169 нарушений миграционного законодательства. 21 мигрант был выдворен, а двое — депортированы.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники полиции без судебного решения выдворили из Новосибирской области более 60 мигрантов. С 5 февраля 2025 года вступили в силу новые федеральные законы, согласно которым полицейские получили право самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранных граждан.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Мигранты выдворение


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