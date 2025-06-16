Новосибирцам рассказали, нужно ли срочно менять 5-тысячные купюры

Центробанк России начал постепенный вывод из обращения старых пятитысячных купюр. Сначала из оборота исчезнут банкноты 1997 года. На смену им придут новые купюры, которые будут постепенно появляться в обращении. Старые банкноты, особенно изношенные, будут изыматься из оборота.

При этом старые пятитысячные банкноты остаются законными. Их обязаны принимать везде: в магазинах, банках, при оплате услуг. Центробанк подчёркивает, что никакого принудительного изъятия не будет. Старые купюры выйдут из оборота естественным образом — по мере износа. Процесс замены планируется завершить к 2035 году.

— Обновленные и раннее выпущенные банкноты образца 1997 года являются законным средством платежа и находятся в обращении, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами, — уточнили Atas.info в Сибирском управлении Банка России.

Основная цель замены — повысить уровень защиты российской валюты. Новые 5000 рублей будут оснащены QR-кодом и улучшенными водяными знаками для проверки подлинности. Это поможет бороться с подделками, которые часто встречались у старых купюр.

Новый дизайн посвящен Уралу: на лицевой стороне изображена стела «Европа-Азия», а на оборотной — памятник «Сказ об Урале».

Обменивать банкноты не нужно, они будут оставаться в обращении. Поврежденные купюры (порванные, испачканные) можно бесплатно заменить в любом отделении банка.

— Гражданам не требуется специально менять старые пятитысячные купюры на новые. Они могут продолжать использовать их для оплаты товаров и услуг, совершать переводы, хранить дома или класть на банковские счета. Обмену подлежат только повреждённые банкноты, а при необходимости банк может выдать взамен любые неповреждённые банкноты, включая образца 1997 года. Таким образом, избавляться от старых пятитысячных купюр принудительно не нужно, — рассказал Александр Бударагин, юрист.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы назвал признаки фальшивой денежной купюры. В Новосибирске в 2024 году были зафиксированы 53 случая сбыта поддельных денежных купюр.