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Новосибирцам рассказали, нужно ли срочно менять 5-тысячные купюры

  • 16/06/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцам рассказали, нужноли срочно менять 5-тысячные купюры
В течение десяти лет они будут постепенно изыматься из оборота

Центробанк России начал постепенный вывод из обращения старых пятитысячных купюр. Сначала из оборота исчезнут банкноты 1997 года. На смену им придут новые купюры, которые будут постепенно появляться в обращении. Старые банкноты, особенно изношенные, будут изыматься из оборота.

При этом старые пятитысячные банкноты остаются законными. Их обязаны принимать везде: в магазинах, банках, при оплате услуг. Центробанк подчёркивает, что никакого принудительного изъятия не будет. Старые купюры выйдут из оборота естественным образом — по мере износа. Процесс замены планируется завершить к 2035 году.

— Обновленные и раннее выпущенные банкноты образца 1997 года являются законным средством платежа и находятся в обращении, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами, — уточнили Atas.info в Сибирском управлении Банка России.

Основная цель замены — повысить уровень защиты российской валюты. Новые 5000 рублей будут оснащены QR-кодом и улучшенными водяными знаками для проверки подлинности. Это поможет бороться с подделками, которые часто встречались у старых купюр.

Новый дизайн посвящен Уралу: на лицевой стороне изображена стела «Европа-Азия», а на оборотной — памятник «Сказ об Урале».

Обменивать банкноты не нужно, они будут оставаться в обращении. Поврежденные купюры (порванные, испачканные) можно бесплатно заменить в любом отделении банка.

— Гражданам не требуется специально менять старые пятитысячные купюры на новые. Они могут продолжать использовать их для оплаты товаров и услуг, совершать переводы, хранить дома или класть на банковские счета. Обмену подлежат только повреждённые банкноты, а при необходимости банк может выдать взамен любые неповреждённые банкноты, включая образца 1997 года. Таким образом, избавляться от старых пятитысячных купюр принудительно не нужно, — рассказал Александр Бударагин, юрист.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы назвал признаки фальшивой денежной купюры. В Новосибирске в 2024 году были зафиксированы 53 случая сбыта поддельных денежных купюр.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Ольга Кирсанова

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : центробанк купюры


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