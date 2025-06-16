«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска

На минувших выходных в Новосибирске прошел сильный ливень, вызвавший потоп. В результате вода с помоек, расположенных во дворе домов по адресам Челюскинцев, 40 и Нарымская, 11, стекла к подъездам. Теперь людям приходится обходить образовавшиеся лужи.

— В этих лужах сейчас просто кисель из отходов! — рассказали местные жители изданию Om1 Новосибирск.

Напомним, местные жители уже не первый год жалуются на горы мусора во дворе.

— По этой дороге ходят жители со всего жилмассива. А ещё к дому сделан уклон, и вся вода до подъездов бежит ручьём. Дворник у нас нерабочий, ходит туда-сюда, — ранее рассказывали жильцы.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска получил пять обращений от жителей в 2024 и в начале 2025 года. Они жаловались на санитарное состояние контейнерных площадок на улицах Нарымской, 11 и Челюскинцев, 40.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области разработают новые инструменты поддержки спроса на жилье. Некоторые программы субсидирования ипотеки планируют отменить.