Правительство НСО одобрило изменения в закон о молодежной политике

16 июня на заседании Правительства Новосибирской области, под руководством губернатора Андрея Травникова, обсуждались поправки в закон «О молодежной политике Новосибирской области».

В ходе VIII Пленума Новосибирского областного совета ветеранов, состоявшегося в мае, глава региона акцентировал внимание на важности развития молодежной политики, выявлении и распространении наиболее интересных для молодежи воспитательно-патриотических инициатив. Губернатор подчеркнул:

— Наша цель – определить наиболее действенные и востребованные проекты, особенно среди молодежи, чтобы сделать их постоянными и рекомендовать для реализации во всех муниципалитетах области.

Василий Носков, руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области, представил основной доклад. Он отметил, что цель документа – сделать молодежную политику региона более прозрачной и доступной.

— Новая редакция обязывает уполномоченный орган обеспечивать открытость информации о реализации молодежной политики, включая данные мониторинга эффективности патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, — заявил Василий Носков.

В соответствии с изменениями, утверждается комплекс мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, а также регламентируется порядок взаимодействия между органами государственной власти Новосибирской области при реализации молодежной политики. Кроме того, расширяются функции департамента молодежной политики Новосибирской области в сфере реализации молодежной политики, нормативно-правового регулирования, содействия развитию инфраструктуры и поддержки молодежных инициатив.

Правительство Новосибирской области одобрило законопроект «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О молодежной политике в Новосибирской области» и направит его в Законодательное Собрание Новосибирской области для проведения публичных слушаний и рассмотрения на сессии.