Депутат Госдумы назвал признаки фальшивой денежной купюры

Сергей Гаврилов, председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция «КПРФ»), а также член Национального финансового совета Банка России, поделился полезными советами о том, как отличить поддельную купюру и как безопасно избавиться от неё, не рискуя оказаться под уголовным преследованием за сбыт фальшивок.
— Снижение уровня фальшивых денег в России до минимального показателя за последние годы связано с целым рядом факторов, среди которых — усиление защиты банкнот, совершенствование банковских технологий и развитие безналичных расчетов. Несмотря на это, риск столкнуться с поддельными деньгами все еще остается, — отметил Гаврилов в беседе с ТАСС.
Ненастоящию купюру можно отличить по нескольким признакам.
Гаврилов рекомендовал при обнаружении подозрительной купюрой, ни в коем случае не пытаться ей расплатиться — это может быть расценено как попытка сбыта суррогатных денег и повлечь за собой уголовную ответственность.
—Вместо этого попросите вернуть вам купюру и самостоятельно передайте её в банк или полицию для проведения экспертизы. Если вы случайно оказались обладателем фальшивки, обязательно подробно расскажите сотрудникам полиции или банка о том, где вы её получили. Это поможет избежать обвинений в умышленном распространении поддельных денег, — предупредил депутат.
Напомним, в 2024 году в Новосибирске были зафиксированы 53 случая сбыта поддельных денежных купюр. Больше всего таких преступлений выявлено в Ленинском районе города. Злоумышленники отдают предпочтение банкнотом номиналом 5 000 рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что фальшивые купюры нашли в нескольких магазинах Новосибирска. За один день в городе было выявлено несколько фальшивок.
Источник фото: Infopro54/ Автор — Оксана Мочалова
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