Депутат Госдумы назвал признаки фальшивой денежной купюры

Сергей Гаврилов, председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция «КПРФ»), а также член Национального финансового совета Банка России, поделился полезными советами о том, как отличить поддельную купюру и как безопасно избавиться от неё, не рискуя оказаться под уголовным преследованием за сбыт фальшивок.

— Снижение уровня фальшивых денег в России до минимального показателя за последние годы связано с целым рядом факторов, среди которых — усиление защиты банкнот, совершенствование банковских технологий и развитие безналичных расчетов. Несмотря на это, риск столкнуться с поддельными деньгами все еще остается, — отметил Гаврилов в беседе с ТАСС.

Ненастоящию купюру можно отличить по нескольким признакам.

Настоящая банкнота имеет ощутимый рельеф — некоторые элементы на ней можно почувствовать на ощупь.

Водяной знак на просвет должен быть плавным и детализированным, а не слишком контрастным или размытым.

Металлизированная нить — узкая блестящая полоска внутри бумаги — при наклоне выглядит как цельная тёмная полоса, а при просвечивании демонстрирует повторяющиеся символы.

Сложные оптические эффекты, такие как кипп-эффект (когда при наклоне банкноты некоторые изображения словно меняют своё положение — становятся то ближе, то дальше) и муаровые узоры (специальные переливающиеся полосы, создающие эффект радужного мерцания), позволяют выявить липу при изменении угла обзора.

Гаврилов рекомендовал при обнаружении подозрительной купюрой, ни в коем случае не пытаться ей расплатиться — это может быть расценено как попытка сбыта суррогатных денег и повлечь за собой уголовную ответственность.

—Вместо этого попросите вернуть вам купюру и самостоятельно передайте её в банк или полицию для проведения экспертизы. Если вы случайно оказались обладателем фальшивки, обязательно подробно расскажите сотрудникам полиции или банка о том, где вы её получили. Это поможет избежать обвинений в умышленном распространении поддельных денег, — предупредил депутат.

Напомним, в 2024 году в Новосибирске были зафиксированы 53 случая сбыта поддельных денежных купюр. Больше всего таких преступлений выявлено в Ленинском районе города. Злоумышленники отдают предпочтение банкнотом номиналом 5 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что фальшивые купюры нашли в нескольких магазинах Новосибирска. За один день в городе было выявлено несколько фальшивок.