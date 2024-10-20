Новосибирцам рассказали о Дне Сергия Зимнего

20 октября православные христиане отмечают праздник День Сергия Зимнего.

В этот день, по мнению народа, на Руси наступала зима. Утро начиналось не с завтрака, а с заботы о домашних животных. Особое внимание уделялось растопке печи, и обычно эту обязанность возлагали на младшего члена семьи.

Считалось, что играть свадьбу в этот день не стоит, так как это может принести в дом горе и печаль.

В следующий раз лучше порадовать близких вкусной выпечкой. Работа с тестом может привести к финансовым проблемам и бедности.

В светлый праздник нужно обязательно надеть хотя бы одну новую вещь. На Руси мужья дарили своим жёнам обновки, например, платки.

Ранее редакция сообщала о том, что октябрь продолжит радовать новосибирцев в ближайшие выходные.