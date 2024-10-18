До +7 и сухо: октябрь продолжит радовать новосибирцев в ближайшие выходные

На предстоящих выходных в Новосибирске сохранится тёплая и сухая погода — понижения температуры не ожидается.

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в ночь на субботу, 19 октября, столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов. Днём воздух прогреется до +4…+6. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 4-9 м/с. Переменная облачность, без осадков.

В воскресенье температура за окном немного станет выше: ночью ожидается -1…-3 градуса, днём прогреется до +5…+7. Ветер сохранит свои направление и скорость. 20 октября пройдёт без дождей.

В наступившую пятницу в первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -1…+1 градус.

18 октября православные верующие вспоминают мученицу Харитину, жившую в начале IV века. Она рано осталась сиротой, росла верующей девочкой и решила посвятить себя служению Господу. Однако целомудренную девушку оклеветали язычники, она пошла под суд. Харитина претерпела унижения, её пытали, но сломить христианку не удалось. Девушка скончалась с молитвой на устах.

На Руси этот день называли Первые холстины. Так как к этому времени заканчивались все сельскохозяйственные работы, крестьяне приступали к домашним делам. Женщины ткали холсты и занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали. Такая работа по обыкновению сопровождалась пением. Мужчины же занимались изготовлением валенок — самой практичной и удобной обувью в старину.

Согласно поверьям, на Холстины не стоит надевать новую одежду и обувь — иначе будут преследовать неурядицы, помехи. Женщинам не рекомендуется облачаться в мужские вещи — на хрупкие женские плечи могут лечь абсолютно все домашние хлопоты. В этот день на Руси было запрещено ходить на свидания в тёмной одежде. Считалось, что это приведёт к расставанию.

Немытая посуда в день Харитины — к семейной ссоре. А вместе с мусором можно счастье из дома выкинуть.

А вот активно заниматься уборкой, работами по хозяйству и приготовлением запасов на зиму предки рекомендовали. Считалось, что заготовки 18 октября будут особенно удачными и долго хранящимися.

Наблюдения за природой в этот день помогали узнать, какой будет погода:

— Если 18 октября выпадает снег, то зима будет ранней и холодной; — Туман утром сулит солнечный день; — Если в этот день ярко светит солнце, то осень будет долгой и тёплой; — Если луна кажется яркой и чётко очерченной, то это знак приближающихся морозов; — Если 18 октября в небе летают галки и вороны, значит, скоро выпадет снег.

Ранее редакция сообщала о том, что главный синоптик Гидрометцентра России пообещал жителям Новосибирской области тёплый снежный ноябрь.