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Дизайн-проектом пешеходной улицы Ленина Новосибирск займется в 2025 году

  • 20/10/2024, 13:00
Автор: Оксана Мочалова
Дизайн-проектом пешеходной улицы Ленина Новосибирск займется в 2025 году
Рассматриваются несколько вариантов решения

Мэрия Новосибирска намерена в 2025 году планирует в очередной раз актуализировать дизайн-проект пешеходной зоны на улице Ленина в Новосибирске.

— Новосибирск становится одним из самых туристически привлекательных городов России. Турпоток в наш город растет. По его динамике мы опережаем такие традиционные «туристические» регионы, как Республика Алтай или Республика Хакасия. Поэтому место для комфортного пребывания туристов в нашем городе обязательно должно быть. Мы долго рассуждали, где именно. Пока сходимся во мнении, что это улица Ленина, — рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ» мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Он добавил, что к реализации этого проекта необходимо подойти системно: отремонтировать фасады, сделать хорошее освещение, предусмотреть малые архитектурные формы.

— Мы отрабатывали вопрос с Сибирским государственным университетом путей сообщения, у которого есть компетенция в организации транспортных потоков. Там подтвердили возможность такого решения. В первом приближении надо сделать дизайн-проект. Этой работой планируем заняться в следующем году, — поделился планами глава города.

По его словам, рассматриваются несколько вариантов пешеходной зоны улицы Ленина: от площади Ленина до улицы Советской, и от Советской до улицы Урицкого. Однако глава города не исключил, что в качестве окончательного решения будет принят какой-то иной вариант. В любом случае, проект будет обязательно вынесен на обсуждение горожан.

Напомним, в июле 2024 года на совместном заседании комиссий по общественным пространствам и транспорту Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства прошло обсуждение концепции развития центральной части города, в том числе возможности создания пешеходной улицы Ленина. В соцсетях появилось много негативных отзывов от горожан по поводу этой идеи. Вице-мэр – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Ксения Антонова отмечала, что вопрос о запрете движения на улице Ленина нельзя рассматривать без проведения комплексного благоустройства самой улицы. Оно потребует существенных финансовых вложений, которых на сегодняшний день в бюджете города нет.

На сегодняшний день ул. Ленина от площади до ул. Урицкого перекрывается лишь для проведения общегородских мероприятий. Впервые она была закрыта для проезда транспорта и стала пешеходной с 3 июня по 31 июля 2023 года — на время проведения фестиваля цветов «Времена года». Затем участок от площади Ленина до улицы Советской стал пешеходным на период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового 2024 года. Движение транспорта было прекращено на этом участке с 17 ноября 2023 года по 1 февраля 2024 года. Летом в городе проходил фестиваль «ТехноАрт» и площадь перед кинотеатром «Победа» стала его основной площадкой. Для удобства зрителей улица Ленина вновь стала пешеходной на четыре дня, с 26 августа по 1 сентября 2024 года. Недавно стало известно, что в ноябре власти города начинают подготовку к новогодним мероприятиям. Улицу Ленина, Красный проспект, Первомайский и Театральный сквер начнут украшать к Новому году, начиная с 10 ноября. Как сообщил на оперативном совещании Максим Кудрявцев, предполагается, что улица Ленина будет работать как пешеходная площадка на протяжении двух месяцев.

Ранее редакция сообщала, что парковку с площади Ленина предложили перераспределить на улицы «тихого центра» Новосибирска.

Фото Infopro54, автор — Gensa Gensa

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : улица Ленина пешеходная улица Ленина Пешеходная улица


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