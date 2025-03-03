Александр Лубенец: Рост интереса к золоту связан с дискредитацией доллара

На мировом рынке цены на золото начали динамично расти в октябре 2023 года, и этот рост ускорился в январе 2025-го. По данным на 24 февраля тройская унция золота торговалась по 2965 долларов. Независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков» Александр Лубенец считает, что металл еще не исчерпал весь потенциал роста, и этому способствуют как экономические, так и политические факторы.

— Александр Иванович, можете прокомментировать новые тренды, которые сейчас формируются на мировом рынке золота?

— В последнее время золото уже десятки раз преодолело все максимальные маячки, которые расставляли эксперты в ожидании прихода Дональда Трампа. Многие аналитики прогнозировали коррекцию, но мы видим, что она не происходит, а цена золота продолжает расти. Мой прогноз ― динамика роста сохранится, и я жду, что этот драгоценный металл прибавит в цене, так как импульс, двигающий цену вверх, еще не иссяк. Для этого есть ряд оснований.

Ажиотаж последних дней был связан с перебоями, которые возникли с отгрузкой физического золота с Лондонской биржи металлов. Это порождает напряжение, легкую панику.

Государственная компания Южной Кореи прекратила отгрузку золота, мотивируя это желанием сбить ажиотаж внутри страны.

Санкционная борьба, которая развернулась между европейцами и англосаксами против России, привела к напряжению в центральных банках разных стран. Все поняли, что резервы в долларах могут быть арестованы, как это произошло с Россией, что доллар, как финансовый инструмент, стал инструментом политического давления на ситуацию или на режим разных стран. Именно поэтому государственные американские бумаги стали замещаться золотом.

Изменилась оценка золота в резервах банков. Раньше на балансах банков мира золото, как резерв третьей категории, оценивалось в 50% своей стоимости. В 2019-м золото причислили к первой категории, что позволило банкам оценивать его в 100% от стоимости, это привело к росту спроса на металл.

В России спрос на золото начал расти после отмены НДС для населения при покупке этого металла в слитках. И если ранее продажи золота физлицам составляли около 5 тонн в год, то по итогам 2024-го — около 34,4 тонны. Очевидно, что население инвестирует средства в этот металл.

Мы видим, что на рынке идет арбитраж золота в сторону Америки, так как цены США на металл всегда были немного выше, чем в Европе, на Лондонской бирже металлов. Думаю, что объем этих покупок вырастет в связи с приходом Трампа и началом его решительных действий. Англосаксы регулировали стоимость металла, чтобы он не создавал конкуренцию их валютам: евро, фунту и доллару.

Кроме того, соотношение реального металлического золота, которое физически существует и находится в хранилищах, и соотношение инструментов, созданных на базе «бумажного» золота (фьючерсы, прочие инструменты, выпущенные под залог золота, лизинг золота и т.д.), по моим оценкам, отличается в 200 раз!

В итоге я уверен, что вскоре мы узнаем много чудных и интересных открытий про золотой запас Америки. Уже лет 50-70 предпринимаются попытки провести ревизию военной базы Форт-Нокс, где в послевоенные годы аккумулируется золото многих стран мира. Ранее это никому не удавалось, а сейчас настрой у администрации Трампа очень решительный, и я думаю, что у них получится заглянуть в хранилища.

— Есть ли вероятность, что торговля золотом все-таки будет децентрализована?

— По мере дестабилизации ситуации на рынках, в том числе ситуации с валютами, в рамках стран БРИКС уже неоднократно обсуждался вопрос о создании альтернативы Лондонской биржи металлов. На мой взгляд, это обоснованно, так как Лондон, являясь центром продажи металлов, сам их не добывает, а страны, которые входят в БРИКС, являются основными добытчиками золота на планете. Сейчас активно в этом направлении ведет работу Китай (Шанхайская биржа). В сторону золота повернулись банки, которые раньше продавали меньше металла, так как англосаксы контролировали его цену и манипулировали ей, чтобы не допустить конкуренцию с долларом, евро и фунтами.

Напомню, первый скачок цен мы увидели, когда Англия вышла из состава Евросоюза: система контроля за курсовыми позициями по доллару и золоту ослабла, металл начал расти в цене.

Кстати, ранее попытки создать альтернативу доллару заканчивались печально. Планы по основанию золотого динара привели к разрушению Ирака и Ливии. Учреждение евро ударило по Югославии — это был ответ США на попытку Евросоюза выйти из-под надзора доллара. Поэтому мы сейчас с вами переживаем исторический момент ― слом старой финансовой системы, которую десятилетиями бережно хранили американцы. Попытка США замириться с нами вызвана тем, что американцы понимают: страны БРИКС объединились и приняли решение о создании новых расчетных систем, завязанных на золото, другие драгоценные металлы, алмазы, электрическую энергию. Свои валюты пытаются двигать Китай, Индия. Одним словом, мы наблюдаем попытки поиска новых финансовых систем. Трамп понял, что его предшественники пилят сук, на котором сидят, и доля доллара медленно сокращается в международных расчетах. В такой ситуации доллар может оказаться не у дел, при этом не мы откажемся от американской валюты, а нас выдавливают с этого рынка.

Безусловно, американцы будут пытаться задушить любые попытки создать альтернативу доллару. Но, как я уже говорил, они сильно подставились, когда начали использовать этот расчетный инструмент в качестве политического оружия.

— Ожидаете ли вы роста добычи золота внутри России?

— Добыча золота в России ранее составляла более 300 тонн в год. До санкций большая часть этого металла вывозилась за рубеж: в Англию, Швейцарию. Когда Европа отказалась покупать российское золото, мы переориентировались на другие рынки. Сейчас основными контрагентами РФ являются Турция, ОАЭ, Китай. Дубай в принципе превращается в новый финансовый центр, заменивший Швейцарию, которая потеряла статус нейтральной страны, что вызвало переток финансов китайцев и россиян. В ОАЭ свозятся запасы золота, там построены несколько аффинажных заводов, которые активно ведут операции с металлами для банковских систем разных стран.

В России на бирже сегодня представлены не так много проектов, связанных с добычей золота. Самая крупная компания — «Полюс-Золото», которая присутствует на бирже и разрабатывает одно из крупнейших месторождений в мире — «Сухой лог». В проект вложен колоссальный объем инвестиций, они начали работу по добыче, компания популярна на ММВБ, ее бумаги хорошо котируются. По этому проекту еще многое предстоит сделать, но в перспективе компания может стать одним из крупнейших мировых игроков на рынке золота.

Остальные золотодобывающие компании России, представленные на бирже, либо непрозрачны с точки зрения этики корпоративных отношений, либо нерегулярно платят дивиденды, либо у них есть проблемы с природоохранными органами.