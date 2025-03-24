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Новосибирцам рассказали, стоит ли покупать путевки в охваченную протестами страну

  • 24/03/2025, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцам рассказали стоит ли покупать путевки в охваченную протестами страну
Туристам рекомендуют соблюдать меры предосторожности

В Турции проходят массовые уличные акции протеста. Тем туристам, которые собираются провести свой отпуск на морском побережье и не будут выходить за пределы отеля, можно не беспокоиться. Однако в крупных городах стоит быть осторожными,  советует Екатерина Каранджа, эксперт по Турции, местный житель.

На данный момент в Стамбуле закрыты станции метро Таксим, Эмнийет-Фатих и ветка фуникулёра Таксим-Кабаташ. Причина закрытия станций неизвестна.

Туристам рекомендуется воздержаться от посещения популярных мест, таких как площадь Таксим, бульвар Аднан Мендерес и близлежащие улицы в районе Фатих. Основным местом сбора протестующих стал парк Сарачхане, также расположенный в районе Фатих.

— Указанные места располагаются в непосредственной близости от таких достопримечательностей как пешеходная улица Истикляль, Галатская башня, мечеть Сулеймание. Поэтому осмотр культурных объектов стоит отложить до более спокойных времен, — говорит Екатерина Каранджа изданию Atas.info.

Кроме того, эксперт советует избегать мест рядом с крупными университетами, так как в митинге принимают участие студенты. В Анкаре, например, временно закрыты станция метро, обслуживающая Ближневосточный Технический Университет (ODTÜ), и соседние станции, а также прекращено автобусное сообщение в этом районе.

Сообщается, что аэропорты Стамбула и других городов работают штатно. Аэропорт Стамбула является крупным хабом для пересадки россиян, отправляющихся в другие страны.

— Если раньше туристы предпочитали задержаться в городе на 1-2 дня, то сейчас отправляться на прогулку по Стамбулу без особой надобности я бы не советовала. Временно приостановлена работа некоторых социальных сетей, есть замедление в работе интернета, в связи с этим у туристов возникают сложности со звонками в Россию, —  подчеркивает Екатерина Каранжда.

Представители туристического бизнеса в беседе с корреспондентом Atas.Info заявили, что в настоящее время туристический сезон в Турции находится под надёжной защитой.

Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру», отметила, что в случае соответствующего распоряжения Министерства экономического развития, которое в настоящее время отвечает за туристическую сферу в России, туроператоры могут начать возвращать своих клиентов на родину. Однако, по мнению Ворониной, такое развитие событий маловероятно.

Массовые акции протеста начались в Турции после того, как был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Его подозревают в коррупции и связях с экстремистскими организациями. В воскресенье, 23 марта, суд принял решение об аресте политика. Имамоглу считают главным оппонентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперт Фоменко рассказала новосибирцам об особенностях отдыха в Турции. Турция продолжает оставаться самым популярным направлением для зарубежного отдыха у новосибирцев.

Источник фото: Freepik / Автор — master1305

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Рубрики : Общество

Регионы: Турция Новосибирск

Теги : Турция путевка протесты


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