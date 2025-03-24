Набор первоклассников в Новосибирске в этом году сократится до 20 тысяч

В 2025 году мэрия Новосибирска ожидает около 20 тысяч заявлений от родителей первоклассников, которые пойдут в школы города. Об этом мэр Максим Кудрявцев сообщил на оперативном совещании в правительстве региона. Заявления будут приниматься через сайт Госуслуги с 1 апреля. Всего в городе сейчас 210 школ.

При этом Максим Кудрявцев отметил, что проблема с местами в школах в ряде районов города сохраняется.

— Мы выделяем для себя 35 учреждений, где сохраняется высокий спрос на школьные места. Продолжаем привлекать застройщиков для создания социальной инфраструктуры в рамках комплексного развития территории (КРТ). В прошлом году мы безвозмездно получили два детских сада и здание лицея №9. В перспективе трех лет застройщики планируют сдать 10 детсадов и две школы, — подчеркнул Кудрявцев.

Сложная ситуация со школами сохраняется в районах массовой застройки, где планировалось построить 6 школ в рамках концессии.

Напомним, в сентябре 2024 года в первый класс в школы Новосибирска были зачислены около 24 тысяч детей — на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее. В целом в школы Новосибирска в 2025-2026 учебном году пришли 221 тысяча учеников. Это на 5 тысяч больше, чем годом ранее. Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, выступая на онлайн-городском родительском собрании, отмечал, что в городе уже несколько лет наблюдается тренд на сокращение детей в детсадах, поэтому часть детсадов перепрофилируют под нужды младшей школы.

Впрочем, чиновник предупреждал, что этот тренд по сокращению количества учеников дойдет и до школы.

По данным ЗАГС Новосибирской области, в 2024 году в регионе родились 24923 младенца, в 2023 — 26275, в 2022 — 26976, в 2021 — 28507, в 2020 — 29103, в 2019 — 30421, в 2018 — 32936.

Ранее редакция сообщала о том, что в детсадах Новосибирска около 2000 лишних мест.