Эксперт Фоменко рассказала новосибирцам об особенностях отдыха в Турции

В 2025 году в период отпусков Турция продолжает оставаться самым популярным зарубежным направлением среди новосибирских туристов. Об этом рассказала исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко, основываясь на данных раннего бронирования. По её словам, количество отдыхающих в 2025 году, как минимум, остаётся на уровне прошлого года.

— Главной особенностью отдыха в Турции стало то, что она из летнего направления превратилась во всесезонное. Полетная программа рассчитана на весь год, и отправиться на отдых можно хоть сейчас. В этой связи очень активно сейчас развиваются туры в Стамбул, — говорит Фоменко изданию Atas.info.

В этом сезоне летний отдых может обойтись недешево, отмечает эксперт. Турагенты говорят, что всё больше людей стремятся сэкономить на поездках. И одна из главных особенностей Турции в этом плане — возможность гибко подобрать тур.

Стоимость тура зависит от множества факторов: вида из окна, удаленности от пляжа, а иногда даже от цветовой палитры отделки номера. Поэтому, советует Светлана Фоменко, не стоит пугаться цены на путевку, которая указана на сайте агентства. Эта сумма легко корректируется при индивидуальной работе с туристом.

Поездка в Стамбул на две недели, с 7 по 20 июля, для двоих из Новосибирска сегодня обойдётся минимум в 160 тысяч рублей. В эту стоимость входит перелёт регулярным рейсом и проживание в номере эконом-класса в трёхзвёздочном отеле недалеко от центра города. В стоимость также включены завтраки в формате шведского стола. По данным поисковика туров «Турвизор», средний чек отдыха в Турцию в 2024 году в среднем обходилась в 206 525 рублей.

По данным Регионального информационно-аналитического центра STI, самым популярным у сибиряков направлением отдыха в 2024 году стали Турция, Таиланд и Шри-Ланка. Из Новосибирска за год в Анталью выехали 136.5 тысяч туристов, в Стамбул — 33 тысячи. Но Стамбул относится к транзитному направлению, поэтому сибиряки, желавшие отдохнуть на пляжах, выбирали Анталью.

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