Новосибирцам разрешили купаться в Обском море

Купание в Новосибирском водохранилище на территории Академгородка разрешено, заходить в воду не опасно для здоровья. Об этом сообщил «МК в Новосибирске» начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

Напомним, в начале июля на Бердском шоссе у границы с Новосибирском прорвало канализационный коллектор. Его содержимое попало в Обское море около железнодорожной станции Береговая. Новосибирцев попросили не купаться на пляжах в Советском районе из-за опасности подцепить болезнетворные бактерии. Впрочем, число отдыхающих на пляжах после этого не уменьшилось, многие купались несмотря на запреты.

В ближайшие выходные купаться в Обском море могут уже и более дисциплинированные граждане – вода не опасна для здоровья.

— Только большая просьба – купаться на организованных пляжах, в трезвом виде и не оставлять детей без присмотра. Большинство несчастных случаев на воде происходят именно по этим причинам, — отметил Юрий Перязев.

Также в районном отделе ГО и ЧС напомнили, что Центральный пляж Академгородка не прошел проверку и не является организованным местом для купания – сегодня там нет даже спасательного поста.