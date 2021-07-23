Новосибирцам разрешили купаться в Обском море

Купание в Новосибирском водохранилище на территории Академгородка разрешено, заходить в воду не опасно для здоровья. Об этом сообщил «МК в Новосибирске» начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.
Напомним, в начале июля на Бердском шоссе у границы с Новосибирском прорвало канализационный коллектор. Его содержимое попало в Обское море около железнодорожной станции Береговая. Новосибирцев попросили не купаться на пляжах в Советском районе из-за опасности подцепить болезнетворные бактерии. Впрочем, число отдыхающих на пляжах после этого не уменьшилось, многие купались несмотря на запреты.
В ближайшие выходные купаться в Обском море могут уже и более дисциплинированные граждане – вода не опасна для здоровья.
— Только большая просьба – купаться на организованных пляжах, в трезвом виде и не оставлять детей без присмотра. Большинство несчастных случаев на воде происходят именно по этим причинам, — отметил Юрий Перязев.
Также в районном отделе ГО и ЧС напомнили, что Центральный пляж Академгородка не прошел проверку и не является организованным местом для купания – сегодня там нет даже спасательного поста.
Фото: flickr.com автор: Egor Barvenov
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