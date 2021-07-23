В Новосибирске побит новый коронавирусный рекорд

Региональный штаб противодействия коронавирусу второй раз фиксирует преодоление порога в 200 заразившихся. По данным на 23 июля число заболевших в Новосибирской области составило 204 человека, двумя сутками ранее — 201. Накануне следовала небольшая передышка, когда количество новых случаев немного упало и составило 195 человек. Что касается динамики смертности за последние трое суток, то достигнув значения в 11 человек 21 июля, последние двое суток она снизилась до 9 умерших в день. За последние сутки умерли мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет, 72 года, 80 лет, 86 лет и женщины в возрасте 67 лет, 69 лет, 76 лет, 81 год.

Стоит напомнить, что в день, когда Новосибирская область впервые преодолела порог в 200 заразившихся, в региональном правительстве отмечали снижение темпов роста заболеваемости. Об этом на пресс-конференции заявлял глава региона Андрей Травников, говоря об отсутствии необходимости введения новых ограничительных мер. Однако нельзя сказать, что это позиция областного правительства в целом. В частности, на следующий день глава Минпромторга области Андрей Гончаров, отвечая на вопросы СМИ, во время пресс-конференции в «Интерфаксе», намекнул, что нельзя исключать появления в Новосибирской области ограничений для невакцинированных и не имеющих специального QR-кода.

— Я знаю, что в Москве QR-коды ввели, а потом отменили, и, думаю, мы к этому придем, — заявил чиновник. — Не то, что мы придем завтра, я имею в виду, что придем вообще к QR-кодам. Думаю, это будет какая-то наша история «вдолгую». Мы не просто так их получили (После вакцинации. — Ред.).

Ранее такие ограничения действовали в Москве: гражданам, не имеющим QR-код было отказано в обслуживании в организациях общепита и досуговых учреждениях. В настоящее время эти ограничения отменены. Что касается ситуации с вакцинацией, то новосибирцы сообщали в соцсетях о невозможности её пройти ввиду дефицита вакцины, недельная партия которой поступила в область на днях и, по информации регионального правительства, на выходных ожидается следующая партия.

По информации областного оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, всего зарегистрировано 51 тыс случаев заболевания, 43,9 тыс заболевших выздоровели (+115 за сутки), умерли 2,2 тыс. В стационары с выявленным заболеванием или подозрением на него госпитализировано 5,5 тыс человек. В отделениях реанимации находится 401 пациент, на аппаратах искусственной вентиляции лёгких — 54. Сделано 2 млн тестов на коронавирус.