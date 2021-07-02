Новосибирцам рекомендуют пока не купаться в Обском море

1 июля на границе Советского района и города Бердска произошла авария, в результате которой из коллектора потоки фекалий устремились в воды Обского водохранилища.

По словам начальника отдела ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева, вода на участке от станции Береговая до пляжа “Звезда” стала непригодной для купания, пишет издание «Родные берега».

— В связи со сложившейся ситуацией, прошу отдыхающих, которых сейчас очень много на пляже, воздержаться от купания, поскольку это может быть крайне опасно для здоровья. А тем, кто только собирается на отдых у воды, лучше сейчас от этого воздержаться, – поясняет Юрий Перязев. — Уточню, что данный участок коллектора находится на балансе города Бердска. Соответствующие службы уже начали там ремонтные работы, согласовав их проведение с РАТИ Советского района. Однако, ведутся они крайне медленно. Так что пока неизвестно, когда авария будет полностью устранена.

Заместитель главы Бердска по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Захаров сообщил Горсайту, что дефект на коллекторе произошел несколько дней назад, над его устранением в штатном режиме работают бердские коммунальщики.