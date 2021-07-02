«ВИРА-Строй» построит жилье вдоль Винаповского моста

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распоряжением рекомендовал мэрии Новосибирска предоставить земельный участок с кадастровым номером 54:35:053365:19 на переулке 18-й Бронный компании ООО СК «ВИРА-Строй» для строительства многоэтажных жилых домов.

Речь идет об участке, расположенном вдоль Винаповского моста площадью 42267 кв.м. В рамках МИП компания должна построить многоэтажки общей площадью не менее 73 т6ыс кв. м. Из них не менее 1835 кв. м (2,5%) — передать в собственность обманутым дольщикам. Срок реализации проекта на площадке — 10 лет.

Кроме того, застройщик должен внести не менее 28 млн рублей на завершение долгостроя на Есенина, 65, а 2,4 млн — на долгострой по улице Галущака, 15.

Напомним, «ВИРА-Строй» активно застраивает Южно-Чемской жилмассив — ЖК «Матрешкин двор».

— Мы продолжаем комплексное освоение территории на Южно-Чемском жилмассиве. Новая площадка будет продолжением нашего ЖК «Матрешкин двор», с той же концепцией домов, — пояснил Infopro54 заместитель директора по развитию СК ООО «ВИРА-строй», депутат Заксобрания Александр Аксененко. — В ЖК «Матрешкин двор» построены три детских сада, большая школа. Идет строительство продолжения ул. Петухова. Генпланом на нашем новом участке запланировано строительство детского сада.

В апреле о планах по выходу на Южно-Чемской жилмассив сообщило ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик», которое входит в ГК «Первый строительный фонд». в этом районе Новосибирска уже несколько лет активное строительство также ведут ГК «Дискус» — микрорайон «Просторный», ООО ТДСК — ЖК «Тулинка», ГК «Союз» — ЖК «Акварельный». В жилмассиве также запланировано строительство одной из семи поликлиник в рамках ГЧП.

По данным Единого ресурса застройщиков, по итогам 2020 года ГК «ВИРА-Строй» заняла первое место по объему ввода жилья в Новосибирской области. Компанией были построены восемь домов, а это 73216 кв. м жилья или 1516 квартир. За 2020 год был завершен проект ЖК «Лето», введены два дома в ЖК «Матрешкин двор», четыре дома в экокомплексе «Свобода», а также жилой комплекс «Аэропорт». В этот же год дан был старт новым проектам — ЖК «Новые Матрешки», а также новому кварталу в ЖК «Матрешкин двор».