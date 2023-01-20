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Новосибирцам сделают перерасчет за тепло

  • 20/01/2023, 14:39
перерасчет за тепло
В СГК заверяют, что для большинства горожан сумма корректировки будет отрицательной.

До конца марта 2023 года новосибирцы должны получить годовую корректировку платы за отопление квартир — это разница между стоимостью реально потребленного объема тепла за 2022 год, которое показывают общедомовые приборы учета, и начислениями в течение года, сообщили в пресс-службе СГК. Размер корректировки зависит от количества тепла, которое потребил дом.

— Суммарно по домам Новосибирска и Куйбышева разница между суммой начислений за тепловую энергию и стоимостью реально полученного ресурса составила по итогам 2022 года порядка 127,2 млн рублей, из которых 121,2 млн приходится на Новосибирск. Избыточную сумму — «переплату» — СГК зачтет жителям города в счет будущих платежей за тепло. Ранее за 2019 год компания зачла потребителям 477,3 млн рублей, а за 2020-й — 487,3 млн рублей, — говорится в сообщении.

перерасчет за тепло

В компании отметили, что 2022 год оказался немного теплее 2021-го. Средняя температура наружного воздуха в отопительные сезоны 2021 года составила

-6,4°С, дома получали отопление суммарно 231 день. В 2022 году температура была выше на 0,8 градусов: -5,6°С, а отопительный сезон продлился 235 дней. Отпуск ресурса от теплоисточников был меньше.

Однако, отдельные дома все же могут получить положительную корректировку в связи с увеличением потребления ресурса — несмотря на более тёплый год.

— На потребление влияет ухудшение состояния инженерных систем, снижение энергоэффективности дома, — констатировали в СГК.

 

Ранее редакция рассказывала о росте цен на тепло.

Фото pixabay —maximovael94, иллюстрация «Алгоритм расчета годовой корректировки платы по отоплению» с сайта СГК

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Перерасчет за тепло отопительный сезон


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