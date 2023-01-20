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Депутаты предложили упразднить коллекторские службы

  • 20/01/2023, 14:15
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Депутаты предложили упразднить коллекторские службы
Таким образом авторы законопроекта рассчитывают защитить права и законные интересы граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении.

В Госдуме депутаты фракции ЛДПР предложили запретить работу коллекторских служб в стране, пишет агентство RT.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 5 закона «О потребительском кредите (займе)». Кроме того, согласно документу, предлагается признать утратившим силу ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Таким образом инициаторы законопроекта рассчитывают защитить права и законные интересы граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении. Также, по их мнению, инициатива позволит высвободить немалое число граждан, которые способны заняться производительным трудом.

СМИ сообщали, что до этого профильный комитет Госдумы поддержал законопроект об ужесточении наказания для «черных коллекторов». Депутаты предложили лишать свободы на 10 лет коллекторов за незаконные действия.

Ранее редакция рассказывала, что комитет Госдумы одобрил инициативу введения штрафов до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом.

Фото: pixabay.com — Pixabay

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : коллекторы законопроект Госдума


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