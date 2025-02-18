Новосибирцам сократили лимит по кредиткам до 111 тысяч рублей

В январе 2025 года в Новосибирской области было выдано на 27% меньше ( 22,3 тысячи штук) новых кредитных карт по сравнению с декабрем 2024 года. Общий объём одобренных лимитов сократился на 34% и составил 2,4 миллиарда рублей. Средний размер лимита уменьшился на 9% и достиг 111 тысяч рублей. Область заняла 13 место в рейтинге из 50 регионов.

Как следует из данных Объединенного кредитного бюро, зафиксировано снижение выдачи в Красноярском крае на 28% — до 21,8 тысячи штук, в Иркутской области — на 27% до 17,7 тысячи, в Кемеровской области — на 28% до 19,3 тысячи, в Алтайском крае — на 31% до 15,1 тысячи и в Омской области — на 29% до 14,6 тысячи.

В течение месяца российские банки заключили с гражданами России 1,15 миллиона договоров на оформление кредитных карт, общий лимит по которым составил 135,12 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выданных карт снизилось на 46%, а общий объём одобренных лимитов — на 35%.

В январе 2024 года гражданам было выдано 2,12 миллиона карт на общую сумму 206,37 миллиарда рублей. При этом средний размер лимита по карте вырос на 21%: с 97 тысяч рублей в январе 2024 года до 117 тысяч рублей в январе 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что кредиты Новосибирску предоставит региональный банк. Город займет деньги по ставке, привязанной к ключевой ставке ЦБ.