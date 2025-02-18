Екатерина Мизулина планирует приехать в Новосибирск

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, сообщила в своём Telegram-канале, что планирует в ближайшее время посетить Новосибирск.
— Где в Новосибирске самый вкусный кофе? — спросила она у подписчиков.
В её аккаунте отключена функция комментирования, поэтому подписчики могут только ставить реакции. Среди них преобладает эмодзи, выражающее удивление.
Интересно, что график поездок главы Лиги безопасного Интернета совпадает с графиком выступлений певца SHAMAN’а в разных городах Сибири. Так, например, завтра в Новосибирске состоится концерт исполнителя.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Мизулина и SHAMAN вместе посещают одну из московских школ. Судя по видео, пару связывают романтические отношения. Однако официально о своих отношениях Мизулина и SHAMAN пока не объявили.
В июле прошлого года Екатерина Мизулина объявила о своём намерении посетить Новосибирск.
Ранее редакция сообщала о том, что глава Союза отцов Майоров требует отменить концерт Арбениной в Новосибирске. Он обвинил певицу в том, что она занимает антивоенную позицию и поддерживает иностранные армии.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Gensa Gensa
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