Кредиты Новосибирску предоставит региональный банк

Подведены итоги аукционов по привлечению кредитных ресурсов, который объявляла мэрия Новосибирска. Город размещал лоты на привлечение кредитных линий общей суммой 1,1 млрд рублей и сроком действия 2 года под плавающую ставку, привязанную к ключевой ставке Банка России. На данный момент «ключ» составляет 21%.

— Возобновляемые кредитные линии дают возможность неоднократно привлекать и гасить кредиты, тем самым позволяя эффективно управлять муниципальным долгом, — отметили в муниципалитете.

Как сообщил департамент финансов мэрии, победителем тендера стал региональный АО «Банк Акцепт».

Напомним, согласно проекту бюджета города, основные параметры на 2025 год, таковы: общий объем доходов — 97 млрд 783 млн рублей, общий объем расходов — 99 млрд 133 млн рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в сумме 1 млрд 350 млн рублей. Общий объем доходов на 2026 год — 103 млрд 465,5 млн рублей, на 2027 год — 109 млрд 012,1 млн рублей. Общий объем расходов на 2026 год по проекту составит 104 млрд 465,5 млн рублей и на 2027 год — 110 млрд 012,1 млн рублей. По проекту решения дефицит бюджета на 2026 и 2027 годы составит по 1 млрд рублей ежегодно.

По данным департамента финансов мэрии, на 1 октября муниципальный долг Новосибирска составлял 16 млрд рублей. Из них 10,9 млрд приходилось на бюджетные кредиты, 5,1 млрд — на муниципальные облигации.

Ранее редакция сообщала о том, что на 10 торгов на предоставление возобновляемой кредитной линии Новосибирской области, только по одному лоту заявился один участник. На девять остальных не было подано ни одной заявки.